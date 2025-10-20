- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 2 мин
"Путь к компромиссу": Минск через КГБ настаивает на диалоге с Украиной
Глава Службы безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство пытается наладить контакты с Украиной с целью содействия урегулированию войны с Россией, которая продолжается уже более трех с половиной лет.
В Беларуси заявили о стремлении наладить диалог с Украиной для содействия урегулированию войны с Россией.
Об этом сообщает государственное информационное агентство Белоруссии БЕЛТА.
Глава Службы безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство пытается наладить контакты с Украиной с целью содействия урегулированию войны с Россией, которая продолжается уже более 3,5 лет.
Комментарии Тертеля прозвучали после сообщений о том, что высокопоставленный белорусский дипломат на прошлой неделе проводил встречи с европейскими партнерами, пытаясь смягчить международную изоляцию Беларуси, которая является близким союзником президента России Владимира Путина.
По словам Тертеля, встречи с украинскими чиновниками критически важны «для достижения консенсуса в нынешней сложной ситуации». Он подчеркнул, что работа идет, но многое зависит от украинской стороны.
«Наш президент работает максимально, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе», — добавил руководитель КГБ Беларуси.
Тертель отметил, что в Беларуси пытаются найти баланс интересов обеих сторон, и что «устранить эту ситуацию можно только путем тихих переговоров и компромисса».
Участие Беларуси в войне в Украине
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил России использовать территорию страны для начала части войны против Украины в 2022 году, но белорусские вооруженные силы не принимали прямого участия в конфликте.
В последние месяцы, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп неоднократно контактировал с Лукашенко, называя его «очень уважаемым лидером», и отправлял посла в Минск, что привело к освобождению более 50 политических заключенных.
В прошлом месяце белорусские СМИ цитировали Лукашенко, заявившее о готовности пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для содействия урегулированию войны и стабилизации региона.
Ранее Лукашенко заявлял, что якобы ему «предлагают плюнуть на Россию и воевать вместе с Украиной». Впрочем, он традиционно не уточнил, кто именно ему это предлагает, и не привел никаких других деталей.