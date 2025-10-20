"Путь к компромиссу": Минск через КГБ настаивает на диалоге с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

В Беларуси заявили о стремлении наладить диалог с Украиной для содействия урегулированию войны с Россией.

Об этом сообщает государственное информационное агентство Белоруссии БЕЛТА.

Глава Службы безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство пытается наладить контакты с Украиной с целью содействия урегулированию войны с Россией, которая продолжается уже более 3,5 лет.

Комментарии Тертеля прозвучали после сообщений о том, что высокопоставленный белорусский дипломат на прошлой неделе проводил встречи с европейскими партнерами, пытаясь смягчить международную изоляцию Беларуси, которая является близким союзником президента России Владимира Путина.

По словам Тертеля, встречи с украинскими чиновниками критически важны «для достижения консенсуса в нынешней сложной ситуации». Он подчеркнул, что работа идет, но многое зависит от украинской стороны.

«Наш президент работает максимально, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе», — добавил руководитель КГБ Беларуси.

Тертель отметил, что в Беларуси пытаются найти баланс интересов обеих сторон, и что «устранить эту ситуацию можно только путем тихих переговоров и компромисса».

Участие Беларуси в войне в Украине

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил России использовать территорию страны для начала части войны против Украины в 2022 году, но белорусские вооруженные силы не принимали прямого участия в конфликте.

В последние месяцы, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп неоднократно контактировал с Лукашенко, называя его «очень уважаемым лидером», и отправлял посла в Минск, что привело к освобождению более 50 политических заключенных.

В прошлом месяце белорусские СМИ цитировали Лукашенко, заявившее о готовности пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для содействия урегулированию войны и стабилизации региона.

Ранее Лукашенко заявлял, что якобы ему «предлагают плюнуть на Россию и воевать вместе с Украиной». Впрочем, он традиционно не уточнил, кто именно ему это предлагает, и не привел никаких других деталей.