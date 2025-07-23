Путь к миру или к новой эскалации: может ли Россия начать наступление в самый опасный момент

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп установил 50-дневный срок для Кремля, в течение которого необходимо заключить мир. Впрочем, этот ультиматум вряд ли можно назвать серьезным предупреждением. Более того, РФ может начать атаки "до истечения срока".

Об этом заявил военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News.

По его мнению, "остальный мир не верит", что Трамп таки ударит этими мощными санкциями. Кларк объясняет: двумя странами, которые наиболее пострадают от тарифов и антироссийских ограничений, являются Китай и Индия. Именно они больше всего потребляют российскую нефть.

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"Трамп не разозлит Индию и Китай до такой степени. Эти санкции почти наверняка повысят цену на бензин на заправках и будут способствовать инфляции в США. Следовательно, расчет такой - он этого не сделает", - считает военный аналитик.

При этом агрессор Россия может начать широкомасштабные атаки до истечения срока, говорит он. По словам Кларка, в дальнейшем может наблюдаться "реальное усиление наступательных действий по всему фронту", во время которых российские войска "бросят абсолютно все" на Украину до 2 сентября.

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул РФ 50-дневный срок для заключения соглашения о мире. Иначе пригрозил ударить санкциями. Тем не менее, Кремль отвергает это требование. Российские чиновники убеждены, что РФ способна достичь своих военных целей.

Глава Белого дома пригрозил ввести как минимум стопроцентные пошлины против главных торговых партнеров России, если "фюрер" не согласится на мирные переговоры в течение 50 дней.

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The Washington Post со ссылкой на собственные источники назвало три неожиданных причины, почему Трамп наконец-то решил усилить давление на Путина. В частности, по информации собеседников издания, американский президент пришел к выводу, что "фюрер" не уважает его, имитируя готовность к миру, но игнорируя призыв к прекращению огня.

Дата публикации 21:52, 18.07.25 Количество просмотров 175 Келлог эффективнее Patriot, а Трамп запрещает бить по Москве | Новости из США