Георгий Тихий / © МИД Украины

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Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередные пророссийские заявления сопредседателя немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Алисы Вайдель. В Киеве заявили, что политик повторяет российские пропагандистские нарративы и пытается переложить ответственность за войну с агрессора на Украину.

Официальную позицию ведомства обнародовал спикер МИД Украины Георгий Тихий на своей странице в соцсети X.

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МИД Украины ответил Алисе Вайдель на пророссийские заявления

Дипломат отметил, что риторика главы AfD совпадает с информационными нарративами Кремля.

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«Досадно, что Алиса Вайдель слово в слово повторяет российские пропагандистские нарративы и, в унисон с Путиным, обвиняет в войне Украину, а не Россию. Это не альтернатива для Германии, а, скорее, альтернатива реальности», — подчеркнул Георгий Тихий.

По его словам, такая позиция свидетельствует либо о непонимании настоящих причин российской агрессии, либо о сознательной политической манипуляции.

В МИД также напомнили, что войну против Украины Россия начала еще в 2014 году. Перед полномасштабным вторжением Москва в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей. Кроме того, наибольшие разрушения и человеческие потери от российских ударов понесли именно те украинские города и регионы, которые Владимир Путин якобы обещал «защитить».

Что в МИД посоветовали Алисе Вайдель и почему предостерегли Европу от уступок Кремлю

Георгий Тихий подчеркнул, что путь к настоящему миру не может основываться на ложных утверждениях. Чтобы лучше понять последствия российской агрессии, спикер МИД посоветовал немецкому политику пообщаться с украинцами, пережившими потерю близких.

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«Если госпожа Вайдель хочет получить объективное представление об этой войне и о страданиях, которые испытали украинцы, ей следует поговорить с семьями, потерявшими близких в результате российского нападения, вместо того, чтобы потреблять российскую пропаганду. Это поможет быстро восстановить чувство реальности», — посоветовал спикер МИД.

В завершение дипломат напомнил о трагических уроках европейской истории XX века. В МИД предостерегли, что попытки умиротворить агрессора и удовлетворить его территориальные требования ради иллюзорного мира уже приводили к масштабным катастрофам. По мнению украинских дипломатов, Европа не должна повторять эти ошибки.

Скандальные заявления Алисы Вайдель — что политик говорила об Украине и России

Ранее мы сообщали, что сопредседатель немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала украинских беженцев вернуться на родину после завершения войны и заключения мирного соглашения. По ее словам, речь идет примерно о 1,1 млн украинцев, ныне находящихся в Германии. Кроме того, политик выступила против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине.

Также Вайдель распространила ряд тезисов, созвучных российской пропаганде. В частности, назвала Революцию достоинства 2014 года «государственным переворотом», повторила обвинения Кремля относительно якобы преследования русскоязычных в Украине и заявила о возможной передаче России территорий, которые она назвала «русскоязычными».

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