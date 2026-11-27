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"Повторяет российские нарративы в унисон с Путиным": МИД Украины ответило на скандальные заявления немецкой союзницы Путина
Заявления Алисы Вайдель вызвали острую реакцию Министерства иностранных дел Украины.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередные пророссийские заявления сопредседателя немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Алисы Вайдель. В Киеве заявили, что политик повторяет российские пропагандистские нарративы и пытается переложить ответственность за войну с агрессора на Украину.
Официальную позицию ведомства обнародовал спикер МИД Украины Георгий Тихий на своей странице в соцсети X.
МИД Украины ответил Алисе Вайдель на пророссийские заявления
Дипломат отметил, что риторика главы AfD совпадает с информационными нарративами Кремля.
«Досадно, что Алиса Вайдель слово в слово повторяет российские пропагандистские нарративы и, в унисон с Путиным, обвиняет в войне Украину, а не Россию. Это не альтернатива для Германии, а, скорее, альтернатива реальности», — подчеркнул Георгий Тихий.
По его словам, такая позиция свидетельствует либо о непонимании настоящих причин российской агрессии, либо о сознательной политической манипуляции.
В МИД также напомнили, что войну против Украины Россия начала еще в 2014 году. Перед полномасштабным вторжением Москва в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей. Кроме того, наибольшие разрушения и человеческие потери от российских ударов понесли именно те украинские города и регионы, которые Владимир Путин якобы обещал «защитить».
Что в МИД посоветовали Алисе Вайдель и почему предостерегли Европу от уступок Кремлю
Георгий Тихий подчеркнул, что путь к настоящему миру не может основываться на ложных утверждениях. Чтобы лучше понять последствия российской агрессии, спикер МИД посоветовал немецкому политику пообщаться с украинцами, пережившими потерю близких.
«Если госпожа Вайдель хочет получить объективное представление об этой войне и о страданиях, которые испытали украинцы, ей следует поговорить с семьями, потерявшими близких в результате российского нападения, вместо того, чтобы потреблять российскую пропаганду. Это поможет быстро восстановить чувство реальности», — посоветовал спикер МИД.
В завершение дипломат напомнил о трагических уроках европейской истории XX века. В МИД предостерегли, что попытки умиротворить агрессора и удовлетворить его территориальные требования ради иллюзорного мира уже приводили к масштабным катастрофам. По мнению украинских дипломатов, Европа не должна повторять эти ошибки.
Скандальные заявления Алисы Вайдель — что политик говорила об Украине и России
Ранее мы сообщали, что сопредседатель немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала украинских беженцев вернуться на родину после завершения войны и заключения мирного соглашения. По ее словам, речь идет примерно о 1,1 млн украинцев, ныне находящихся в Германии. Кроме того, политик выступила против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине.
Также Вайдель распространила ряд тезисов, созвучных российской пропаганде. В частности, назвала Революцию достоинства 2014 года «государственным переворотом», повторила обвинения Кремля относительно якобы преследования русскоязычных в Украине и заявила о возможной передаче России территорий, которые она назвала «русскоязычными».