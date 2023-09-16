"Пути могут разойтись" – Эрдоган сделал заявление об отношениях Турции с ЕС

Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что пути Турции и Евросоюза могут "разойтись"

Президент Реджеп Таип Эрдоган предположил, что Турция может пойти "разными путями" с Евросоюзом, в частности, учитывая последний доклад Европарламента по Турции, который был принят 13 сентября.

Об этом он сказал на пресс-конференции перед визитом в США, пишет "Укринформ".

"Европейский Союз делает шаги, чтобы дистанцироваться от Турции. Мы оцениваем ситуацию с учетом этих событий. После этих оценок мы можем пойти по разным путям из ЕС, если потребуется", — сказал Эрдоган.

Напомним, в Белом доме назвали дату встречи Байдена и Зеленского.

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