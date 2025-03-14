"Путин абсолютно грамотно играет свою игру": Климкин о переговорах США и РФ

Климкин отрицает мнение, что сейчас Путин пытается отбиться от предложения США о перемирии. По мнению дипломата, напротив, диктатор хочет "выжать" из Штатов все, что ему нужно.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин объяснил политическую игру Трампа и Путина и то, к чему действительно стремится диктатор в переговорах с президентом США.

Об этом Климкин рассказал в интервью Liga.net.

"Путин абсолютно грамотно играет свою игру. Будут дальше переговоры, они точно не будут простыми, поскольку никто не знает, кто и как будет выполнять договоренности. Я не думаю, что Путин доверяет американцам. Он будет пытаться их проверять, взять "на слабо", – говорит дипломат.

Климкин возразил мнение, что сейчас Путин пытается отбиться от американского предложения. Дипломат считает, что все с точностью до наоборот.

"Путин хочет затянуть Трампа в этот разговор. Путин потребует отмены части санкций уже под прекращение огня. Уже сейчас", — говорит экс-министр.

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Дипломат подчеркнул, что цены на нефть существенно упали, что нанесло значительный удар по российскому бюджету. А Трамп их может снизить еще больше, если захочет договориться с Саудовской Аравией.

"То, что мы видим со стороны Путина – слишком предсказуемо. И это меня тревожит. Потому что Путин может пойти на какие-то непредсказуемые вещи, но сейчас все происходит предсказуемо", – подытожил Павел Климкин.

Ранее Климкин рассказал о контроле над прекращением огня, гарантиях безопасности и давлении США на Украину.

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