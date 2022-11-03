Путин беседовал с Эрдоганом о ядерном оружии: что сказал президент России

Турция дальше выступает за прямые переговоры между Украиной и РФ.

Президент РФ Владимир Путин заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что не планирует применять ядерное оружие.

Об этом рассказал спикер турецкого лидера Ибрагим Калын, сообщает "Анадолу".

"В ходе телефонных разговоров российская сторона заверила Турцию в отсутствии планов по применению ядерного оружия, а украинская сторона опровергла утверждение о "подготовке к применению грязного оружия", – сказал Калин.

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Он напомнил, что турецкий лидер с прошлого года проводит регулярные переговоры с российским коллегой и предлагает "обеим сторонам больше снизить эскалацию".

По словам спикера президента Турции, пока "ни одна из сторон не похожа на победителя в войне" из-за отсутствия продвижений на фронте.

Калын отметил, что Анкара планирует предложить Украине и России вернуться к переговорам, добавив вероятность увеличения количества жертв и потери территории за это время.

Ядерная угроза со стороны РФ

Российские военные чиновники недавно обсуждали, когда государство может применить ядерное вооружение в войне против Украины. Об этом сообщили журналисты NYT со ссылкой на чиновников из США.

В Белом доме в то же время говорят об отсутствии признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако там серьезно относятся к этому вопросу.

Комментируя ядерную угрозу со стороны РФ, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не уверен, применит ли страна-агрессор оружие массового поражения. Глава государства также отказался оценивать такой риск, сказав, что РФ любит делать все наоборот.

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