- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин бессмысленно убивает людей и должен закончить войну — Трамп
Дональд Трамп во время общения с журналистами отметил, что война России против Украины не приносит никакой пользы, а лишь наносит разрушения и вред международному имиджу Москвы.
Российский диктатор Путин должен остановить войну против Украины, которая ничего не дает России и исключительно бессмысленным убийством людей.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.
Он заявил, что Россия в войне против Украины «поставила на карту все».
«Их экономика катится к чертям. Они бомбят все. И они захватывают слишком мало территории, если вообще завоевывают. Эта война очень плохо влияет на репутацию России. Эта война должна закончиться», — заявил Трамп.
Он отметил, что Россия использует постоянные бомбардировки Украины, но это не позволяет ей захватывать новые территории.
«Четыре года сражений, и вы видите, что они захватили. За последний месяц они захватили очень мало, и вы сообщали обо всех бомбардировках, всех дронах повсюду, девятисот дронов, прилетевших в определенные районы, как Киев, за одну ночь. И со всей этой работой они увлекли очень мало», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что разочарован Путиным и призвал Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ.
Мы ранее информировали, что Дональд Трамп поддерживает идею, что Украина имеет право отвечать на удары по энергетике России аналогичными действиями.