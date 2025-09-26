Дональд Трамп / © Associated Press

Российский диктатор Путин должен остановить войну против Украины, которая ничего не дает России и исключительно бессмысленным убийством людей.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Он заявил, что Россия в войне против Украины «поставила на карту все».

«Их экономика катится к чертям. Они бомбят все. И они захватывают слишком мало территории, если вообще завоевывают. Эта война очень плохо влияет на репутацию России. Эта война должна закончиться», — заявил Трамп.

Он отметил, что Россия использует постоянные бомбардировки Украины, но это не позволяет ей захватывать новые территории.

«Четыре года сражений, и вы видите, что они захватили. За последний месяц они захватили очень мало, и вы сообщали обо всех бомбардировках, всех дронах повсюду, девятисот дронов, прилетевших в определенные районы, как Киев, за одну ночь. И со всей этой работой они увлекли очень мало», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что разочарован Путиным и призвал Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп поддерживает идею, что Украина имеет право отвечать на удары по энергетике России аналогичными действиями.