Владимир Путин и Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп возобновляет экономическое сотрудничество с Кремлем и покупает российское дизельное топливо. Президент России Владимир Путин приближается к нормализации отношений с Вашингтоном, не идя ни на какие уступки по войне в Украине. Однако эксперты считают, что из-за растущей роли Европы победа на американском направлении уже не гарантирует РФ желаемого финала войны.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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В октябре прошлого года Трамп ввел масштабные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Тогда он заявил, что переговоры с Путиным по завершению войны в Украине «просто никуда не двигаются».

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Несмотря на торжественный прием Путина на Аляске, добиться прогресса на пути к миру так и не удалось. Планируемая встреча в Будапеште не состоялась. Трамп все чаще допускал, что российский президент может манипулировать им и не намерен заключать мирное соглашение. На этом фоне в Киеве стали появляться осторожные надежды на возможное ухудшение отношений между Трампом и Путиным.

Однако российский диктатор, похоже, рассчитывал на долгосрочную перспективу.

Путин возобновляет нормальные отношения с США без уступок Украине

Через год после введения нефтяных санкций Путин оказался ближе, чем когда-либо, к достижению своей цели — возобновлению нормальных отношений с Вашингтоном без необходимости делать какие-либо уступки в Украине.

За последние полторы недели Трамп фактически отошел от многолетнего курса внешней политики США, демонстрируя все большую приверженность к Путину и ослабляя экономическое давление на Россию. Параллельно американский лидер усиливал критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского — формального союзника США, который продолжает защищать свое государство от российской агрессии.

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9 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут покупать российское дизельное топливо, не требуя от Путина никаких уступок. Одновременно администрация президента США начала оказывать давление на Украину, призывая ее прекратить удары по российским НПЗ, что является одним из самых эффективных рычагов влияния Киева на Москву. Кроме того, Вашингтон приостановил действие санкций против России, которые Трамп только недавно закрепил законом. Сам глава Белого дома заявил, что «Россия, откровенно говоря, вела себя вполне нормально по отношению к Украине».

Решение о закупке российского дизеля частично связано с политическими расчетами Трампа в преддверии промежуточных выборов в США, ведь он стремится добиться снижения цен на топливо. В то же время этот шаг, как и последующие решения американской администрации, демонстрирует давнюю приверженность президента США Путину.

Российский диктатор последовательно пытался укреплять эти отношения даже несмотря на продолжение войны против Украины и отсутствие результата, которого Трамп стремился достичь.

Как Путин добивался благосклонности Трампа и чего добилась Россия

После возвращения Трампа в Белый дом Россия последовательно пыталась добиться отделения войны против Украины от возможных экономических договоренностей и углубления дипломатических контактов с США. Первоначально американская администрация действовала осторожно. Несмотря на сокращение помощи Украине, Вашингтон преимущественно сохранял подход, сформированный при президентстве Джо Байдена: не заключать экономические соглашения с Москвой, пока Путин не прекратит войну.

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Теперь в Белом доме придерживаются другой позиции и утверждают, что экономические договоренности могут продемонстрировать России преимущества мира. В среду Кремль заявил, что во время встречи со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом Путин согласился провести в следующем месяце переговоры с участием Киева и Вашингтона. В то же время стороны будут представлять чиновники сравнительно невысокого уровня, а один из российских представителей занизил готовность Москвы в ближайшее время заключить всеобъемлющее мирное соглашение.

На фоне ощущения усиления своих позиций Москва пытается закрепить за собой статус глобальной силы, равной США и Китаю. В частности, Россия продвигает идею проведения в ноябре трехстороннего саммита с участием этих государств.

«По моему личному мнению, победа уже одержана. Речь идет не только о 20-25 процентах освобожденной нами территории. Речь также идет о том, как Соединенные Штаты теперь взаимодействуют с Россией», — заявила в среду пророссийская журналистка Марина Ахмедова, имея в виду оккупированные украинские земли.

Экономические соглашения между США и РФ — помогут ли они остановить войну

Многие аналитики убеждены, что предлагаемые Трампом экономические стимулы не являются правильным способом урегулирования войны, поскольку ее основой остаются политические вопросы и вопросы безопасности. В то же время, во время визита в Санкт-Петербург в среду Уиткофф назвал договоренность о дизеле «еще одним примером того, чего мы можем достичь, работая вместе». Путин, в свою очередь, выступил с предложением заключить отдельное соглашение по поставке российских удобрений.

Кроме того, стороны рассматривают и ряд других потенциальных экономических договоренностей. По информации NYT, РФ и США обсуждали возможную продажу международных активов российской энергетической компании «Лукойл» группе инвесторов, в которую входит американское правительство. Издание также сообщало, что американские переговорщики предложили рассмотреть возможность возобновления Европой масштабных закупок российского газа, поставляемого по трубопроводам через территорию Украины.

После переговоров в Санкт-Петербурге экономический представитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что «нет сомнений» в дальнейшем «усилении» экономических связей между Россией и США. По его словам, во время встречи с Уиткоффом Путин обсуждал не только возможное соглашение по поставкам удобрений, но и «различные проекты, такие как центры обработки данных, много проектов в сфере энергетики и энергетического сотрудничества».

Путин смог нейтрализовать Трампа и США как благоприятный фактор для Украины

Путин, используя подход к дипломатии, основанный на личных отношениях Трампа, пытается представлять выгодные для России решения, в том числе возможную продажу дизеля США, как своеобразные услуги американскому президенту. В то же время в контекст Москва вписывает и освобождение 74-летнего Стивена Джеймса Хаббарда, учителя из Мичигана, которого Госдепартамент США признал «неправомерно задержанным» Россией.

Освобождение Хаббарда не было связано ни с каким обменом заключенными. В то же время, Трамп представил этот шаг как доказательство высокого уважения Путина к нему. В сообщении в соцсетях американский президент, говоря о себе в третьем лице, отметил, что «Соединенные Штаты, из уважения к президенту Трампу, не были обязаны ничего давать взамен».

Однако позже в тот же день Трамп заявил журналистам, что без действующих санкций Россия не согласилась бы на освобождение Хаббарда. Аналитики считают, что важную роль в создании условий для этого сыграли договоренность по дизельному топливу и возможность дальнейших экономических соглашений. По их мнению, это дало Путину дипломатический результат, к которому он стремился после введения западными странами многочисленных санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

«Даже это небольшое ослабление нормализации отношений помогло Путину фактически нейтрализовать Трампа и США как потенциальных помощников или благоприятный фактор для Украины», — заявил директор Берлинского центра Карнеги «Россия Евразия» Александер Габуев.

Договоренность о дизельном топливе также усилила позицию, которую Москва продвигала раньше. Россия пыталась доказать, что западные государства, которые ввели санкции, сами несут экономические потери из-за отказа от ее дешевого горючего и других экономических связей. По словам экспертов, Путин стремился возобновить сотрудничество с Вашингтоном, чтобы продемонстрировать значимость России на международной арене и доказать, что ее невозможно просто отодвинуть на второй план.

«Весь прошлый год Россия пыталась утвердить идею, что со США можно делать что-то на двусторонней основе, не решая вопроса завершения войны в Украине. Речь шла не только об экономических соглашениях. Они также хотели говорить о Ближнем Востоке. Они хотели говорить об Арктике. Они хотели говорить о контроле над ядерными вооружениями», — сказала автор книги «Мы переживем их», посвященной внешней политике России в военное время, Анна Нотте.

По ее словам, Москва стремилась продвигать «всю эту идею о том, что отношения с Соединенными Штатами можно разделить на отдельные направления и делать что-то вместе даже тогда, когда вы все еще ведете войну».

Нотте считает, что предложенные администрацией Трампа стимулы, призванные подтолкнуть Россию к завершению войны, вероятнее всего, не дадут ожидаемого результата.

Более тесные контакты с США не означают, что РФ сможет завершить войну на выгодных для себя условиях

Аналитик корпорации RAND Сэм Чарап, специализирующийся на вопросах России, и другие эксперты обращают внимание на парадокс нынешнего сближения Москвы и Вашингтона. По их мнению, более тесные контакты с США могут уже не являться универсальным инструментом, с помощью которого Россия сможет добиться завершения войны на выгодных для себя условиях.

В то же время, роль Европы в поддержке Украины продолжает расти. Европейские государства все активнее оказывают Киеву экономическую и политическую помощь, в то время как отношения Путина со многими европейскими лидерами фактически находятся в состоянии полного разрыва.

«Победа на стороне американцев уже не та награда, какой она была раньше. Два года назад это была вся игра. Теперь это гораздо меньшая ее часть», — сказал директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро.

Он также отметил, что в Кремле понимают возможность очередного изменения политического курса Трампа после промежуточных выборов в США. По словам Шапиро, российские представители, принимающие решения, воспринимают американского президента как «очень непоследовательного», поэтому не обладают достаточной уверенностью в том, какой будет его дальнейшая политика в отношении РФ.

К слову, в статье NBCNews говорится, что Трамп демонстрирует лояльность к Путину и усиливает критику Зеленского, пытаясь склонить Кремль к переговорам по прекращению войны. По данным издания, Вашингтон рассчитывает добиться мирного соглашения с помощью демонстративной дружбы, лести и возвращения РФ в международную дипломатию (в частности через дизельное соглашение и приглашение Путина на саммит G20). Впрочем, эксперты предостерегают, что отсутствие реального рычага давления на Россию и вознаграждение агрессора будут только поощрять Москву к дальнейшим действиям, поэтому эффективность такой стратегии остается под вопросом.

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