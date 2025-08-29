Путин блокирует переговоры, а Трамп ищет виновных: Sky News объяснил, почему мир оказался под угрозой

Владимир Зеленский и Владимир Путин. / © ТСН.ua

Прошло две недели с момента встречи президента США Дональда Трампа с российским фюрером Владимиром Путиным на Аляске. Впрочем, прогресс в направлении прекращения огня в Украине минимальный Еще менее вероятно выглядит встреча диктатора РФ с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом заявил военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

По его словам, встреча Путина и Зеленского, вероятно, не состоится. Отчасти потому, что глава Кремля считает украинского президента нелегитимным, как и власть в Киеве, в частности. Так, "фюрер" подчеркивает, мол, соглашение модно заключить на уровне министров иностранных дел. Впрочем, и Украина и США отказались.

"Похоже, Трамп видит логику необходимости встречи Путина и Зеленского, на которой он присоединится к ним и сведет их обоих вместе. Но Путин сказал, что он этого категорически не сделает", - сказал Майкл Кларк.

Эксперт подчеркивает, что "вся политика сводится к тому, кого будет обвинять Трамп, когда все сорвется".

"Если он обвинит Зеленского и европейцев, то США могут прекратить поддержку Украины или сотрудничество в сфере разведки и т.д. Если он обвинит Путина, то это хорошо. Если он обвиняет обоих одинаково, мы могли бы с этим жить. Все эти маневры действительно связаны с поиском вины", - заметил Майкл Кларк.

Напомним, аналитики BILD заявляют о том, что диктатор РФ Владимир Путин не стремится к миру. Масштабная атака РФ на Киев 28 августа, убившая более 20 человек, является свидетельством того, "фюрер" снова тянул время, изображая готовность к мирным переговорам.

Тем временем глава Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о "возможности" встречи Путина и Зеленского. Впрочем, традиционно в Кремле заговорили об условиях подобных переговоров. Так, говорит Песков, диктатор-президент России считает, что "любая встреча на самом высоком уровне должна быть хорошо подготовлена".