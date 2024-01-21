Путин боится дестабилизации в РФ и хочет заключить "социальный договор" с народом перед выборами – ГУР

Из-за войны против Украины в России упали уровень жизни населения и поддержка так называемой "СВО".

Кремлевские политтехнологи в рамках подготовки к президентским выборам в России реализуют кампанию, направленную на заключение "нового социального договора" президента Владимира Путина с проживающими в регионах россиянами.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.

Как отметил Черняк, из-за отсутствия результатов на фронте, а также вызванными войной против Украины международной изоляции и экономических трудностей уровень жизни населения в РФ и поддержка продолжения боевых действий упали.

"Проведение всероссийского форума "Малая родина – сила России" в январе 2024 года – одна из показательных иллюстраций попытки режима снизить общественное напряжение и оправдать преступные действия агрессивной Москвы", — рассказал он.

По данным ГУР, Путин пообещал выделить регионам денег на развитие (газификацию, дороги, больницы, школы), а также "толкал" риторику о:

поддержке участников так называемой "СВО";

"победы" России;

"неэффективные" санкции;

"сплоченность" народа.

Таким образом, в Кремле пытаются успокоить население России, сохранить полную общественную поддержку войны против Украины и не допустить дестабилизации внутри страны, признаки которой становится все труднее скрыть.

При этом реализацию внутренней политики, направленной на удержание контроля над ситуацией и избегание социального "взрыва" во время электорального цикла, Кремль возлагает как на силовиков, так и на представителей муниципалитетов, которых в России — около 7% всех избирателей.

В России "выборы" президента продлятся три дня – с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин 8 декабря 2023 официально заявил об участии в выборах.

Напомним, в Белом доме отреагировали на участие Путина в выборах.

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