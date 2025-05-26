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Путин боится лететь в Италию для переговоров: экс-глава МИД Украины объяснил почему
Италия – член Международного уголовного суда, напомнил Владимир Огрызко.
Президент РФ Владимир Путин боится лететь в Италию для международных переговоров.
Об этом руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко сказал в интервью " Radio NV «.
Прежде всего, эксперт напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно Ватикана, мол, «православным странам, не комфортно собираться в католическом Ватикане».
«Я вам скажу, что стоит за этим. Просто Путин боится лететь в Италию. Почему? А потому, что Италия — член Международного уголовного суда и должна арестовать его прямо при востоке с трапа самолета», — заявил Огрызко.
Напомним, накануне появились первые сигналы от Папы Льва XIV по поводу переговоров в Ватикане.
Между тем, диктатор РФ Владимир Путин не планирует поездки в Ватикан или еще куда-то на переговоры. Москва говорит, что их устраивает Турция как площадка для встреч.
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