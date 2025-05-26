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ТСН в социальных сетях

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Путин боится лететь в Италию для переговоров: экс-глава МИД Украины объяснил почему

Италия – член Международного уголовного суда, напомнил Владимир Огрызко.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Путин боится лететь в Италию для переговоров: экс-глава МИД Украины объяснил почему

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко / © УНИАН

Президент РФ Владимир Путин боится лететь в Италию для международных переговоров.

Об этом руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко сказал в интервью " Radio NV «.

Прежде всего, эксперт напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно Ватикана, мол, «православным странам, не комфортно собираться в католическом Ватикане».

«Я вам скажу, что стоит за этим. Просто Путин боится лететь в Италию. Почему? А потому, что Италия — член Международного уголовного суда и должна арестовать его прямо при востоке с трапа самолета», — заявил Огрызко.

Напомним, накануне появились первые сигналы от Папы Льва XIV по поводу переговоров в Ватикане.

Между тем, диктатор РФ Владимир Путин не планирует поездки в Ватикан или еще куда-то на переговоры. Москва говорит, что их устраивает Турция как площадка для встреч.

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