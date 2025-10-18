"Путин боится Tomahawk": Зеленский объяснил, зачем России нужна встреча в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский , отвечая на вопросы журналистов после встречи с американским лидером Дональдом Трампом, пояснил, что истинной причиной попыток Кремля выйти на переговоры есть опасения перед новыми, мощными системами вооружения, которые может получить Украина.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами по итогам встречи с Трампом.

Президента Зеленского спросили, пытается ли российский лидер Владимир Путин выиграть время или действительно стремится получить что-то от возможной встречи с Дональдом Трампом. Украинский лидер считает, что ключевым фактором, побуждающим Россию к экстренным политическим «маневрам», является ее страх перед растущими военными возможностями Украины.

«Я считаю, что россияне опасаются Tomahawk , потому что это мощное оружие. И они знают, какие системы вооружения у нас есть на производстве», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины необходима комбинация систем вооружения , а не только отдельные ракеты Tomahawk. Именно совокупный потенциал такого оружия заставляет Кремль нервничать.

Именно поэтому они опасаются этого, потому что понимают, что мы можем с этим делать. Именно поэтому они предпринимают разные шаги и присылают положительные месседжи (конечно, не украинской стороне) и они делают это из-за опасений», — отметил Владимир Зеленский.

