Путин боится встречаться лично с Зеленским: в чем причина

Путин и Зеленский / © ТСН

Кремлевский диктатор Владимир Путин опасается встречаться лично с лидером Украины Владимиром Зеленским. Это выглядит странно.

Об этом рассказал депутат округа Рок, штат Висконсин, ведущий YouTube-канала Rashkin Report Юрий Рашкин в эфире "КИЕВ24".

Украина же открыто соглашается на встречу Зеленского и Путина.

«Очень правильную позицию занимает украинская дипломатия, которая вроде бы соглашается: „Давайте пообщаемся“. Здесь свою трусость показывает именно лидер России. Давление на него это все, что мы можем сделать», — говорит эксперт.

Он отмечает, что Зеленский через Трампа «перекатывает мяч» в сторону Путина и наоборот.

«Великие ребята, считающие, что могут решать судьбу этого мира, тянут время. Все эти переговоры сделаны для того, чтобы можно было потянуть. Санкции оттягиваются…», — подчеркнул Рашкин.

Достигаются разные цели, продолжает он, но ничего не меняется с точки зрения войны в Украине.

Европейцы отдают себе отчет, что настоящая гарантия безопасности для Украины — это мощные Вооруженные Силы. А также Европа, которая работает и вооружается вместе.

Напомним, Трамп анонсировал потенциальные переговоры между Зеленским и Путиным . По его убеждению, встреча двух лидеров может состояться в более положительном тоне, чем ожидалось даже в Вашингтоне.

«Возможно, они ладят получше, чем я думал. Иначе я бы организовал встречу троих, а не двоих», — заявил Трамп.

Он также признал, что в отношениях Киева и Москвы "долгое время царила огромная неприязнь". Трамп считает, что предстоящие переговоры могут "открыть путь к новым договоренностям". Больше конкретики лидер США не озвучивал.