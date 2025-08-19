- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 531
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин боится встречаться лично с Зеленским: в чем причина
Путин манипулирует американским президентом во избежание санкций со стороны США.
Кремлевский диктатор Владимир Путин опасается встречаться лично с лидером Украины Владимиром Зеленским. Это выглядит странно.
Об этом рассказал депутат округа Рок, штат Висконсин, ведущий YouTube-канала Rashkin Report Юрий Рашкин в эфире "КИЕВ24".
Украина же открыто соглашается на встречу Зеленского и Путина.
«Очень правильную позицию занимает украинская дипломатия, которая вроде бы соглашается: „Давайте пообщаемся“. Здесь свою трусость показывает именно лидер России. Давление на него это все, что мы можем сделать», — говорит эксперт.
Он отмечает, что Зеленский через Трампа «перекатывает мяч» в сторону Путина и наоборот.
«Великие ребята, считающие, что могут решать судьбу этого мира, тянут время. Все эти переговоры сделаны для того, чтобы можно было потянуть. Санкции оттягиваются…», — подчеркнул Рашкин.
Достигаются разные цели, продолжает он, но ничего не меняется с точки зрения войны в Украине.
Европейцы отдают себе отчет, что настоящая гарантия безопасности для Украины — это мощные Вооруженные Силы. А также Европа, которая работает и вооружается вместе.
Напомним, Трамп анонсировал потенциальные переговоры между Зеленским и Путиным . По его убеждению, встреча двух лидеров может состояться в более положительном тоне, чем ожидалось даже в Вашингтоне.
«Возможно, они ладят получше, чем я думал. Иначе я бы организовал встречу троих, а не двоих», — заявил Трамп.
Он также признал, что в отношениях Киева и Москвы "долгое время царила огромная неприязнь". Трамп считает, что предстоящие переговоры могут "открыть путь к новым договоренностям". Больше конкретики лидер США не озвучивал.