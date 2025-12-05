Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Несмотря на преломление рук и риторику Европы, а также санкции, диктатор РФ Владимир Путин остается невозмутимым. На этой неделе он был более воинственным, чем когда-либо.

Среди прочего он предупредил, что Россия не хочет войны, но Европа ее начнет, его страна более чем готова, говорится в материале Sky News.

"Когда мы приближаемся к четвертому году войны России с Украиной, мир функционирует под новым руководством и по новым правилам, но в Европе это еще не осознали. Так называемый "мировой порядок, основанный на правилах" распадается. Америка, которая так долго была его охранником, отказалась от него и сейчас все больше и больше сближается.

Реклама

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп все больше заинтересован в обещании возобновления торговых связей и деловых соглашений с путинской Россией, несмотря на все ее ужасные недостатки. В свою очередь, Путин "медленно, но неуклонно получает достижения на поле боя". Тем временем у Украины заканчиваются деньги, потому что Вашингтон теперь действует как торговец оружием, продавая его через Европу.

"Украине нужно более ста миллиардов долларов в год, чтобы продолжать борьбу. Европа спорит о том, как использовать замороженные активы РФ для финансирования этого. И точно нет никаких признаков того, что правительства стран Европы сжимают зубы и просят налогоплательщиков делать это", - пишет Sky News.

Альтернативным способом остановить продвижение России может стать отправка войск в Украину. Впрочем, об этом пока не может быть и речи. Сейчас, отмечает издание, "есть только слова и санкции".

Европейские правительства почти год находились в состоянии отрицания - в то время как симпатии Штатов к России становились все более очевидными, а Европа надеялась вернуть своего партнера. Впрочем, Америка больше не хочет поддерживать ни Европу, ни Украину, а получать прибыль от продажи оружия для конфликта.

Реклама

"Кажется, чтобы удержать интерес Дональда Трампа, достаточно привлекательных сделок, которые предлагает Москва", - мешает Sky News.

Замена же реальной финансовой поддержки Украины бессильными санкциями и риторикой в какой-то момент становится хуже бессмысленности. Именно это, пишет издание, побуждает Киев продолжать борьбу, как недавно высказался Путин, «до последнего украинца», ошибочно веря, что Европа его поддерживает.

"Для Европы приближается момент расплаты, но ее лидеры не проявляют никаких признаков того, что они осознают это", - констатирует Sky News.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что диктатор РФ Владимир Путин срывает переговоры. Его недавние заявления подтверждают приверженность первоначальным военным целям Кремля в Украине, а также свидетельствуют о нежелании идти на компромиссы. "Фюрер" пытается формировать международное информационное пространство во время продолжающегося переговорного процесса.

Реклама

CNN пишет, что Путин наслаждается войной, также тем, что его просят заключить мирное соглашение, которое он не хочет априори. И чем дольше длится этот процесс, тем лучше результат, вероятно, даст Москве. Во многих отношениях продолжение войны – это лучший шанс Путина на продолжение своего правления.