Путин больше не может изолировать Москву от войны: как последствия атак меняют ситуацию в РФ

Путин / © ТСН

Реклама

Российские власти больше не способны скрывать последствия войны против Украины и потерю контроля над информационным и пространством безопасности внутри страны. Система, которая годами выстраивалась Кремлем, стремительно рушится.

Об этом говорится в материале Филиппа Пейсона О'Брайена для The Atlantic.

Путин теряет возможность успокаивать россиян

Автор отмечает, что в течение первых лет полномасштабного вторжения Кремль пытался минимизировать влияние войны на жизнь крупных городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, поддерживая ощущение «нормальности». В то же время основная тяжесть мобилизации, по его словам, ложилась на отдаленные регионы.

Реклама

«Несмотря на то, что более 1 миллиона российских солдат были убиты или ранены, правительство, очевидно, избегало привлечения слишком большого количества военнослужащих из Москвы или Санкт-Петербурга, предпочитая брать "пушечное мясо" из дальних российских имперских владений», — пишет он.

Но Путин, добавляет аналитик, больше не может «убаюкивать» москвичей иллюзией.

О'Брайен обращает внимание на то, что последние инциденты, включая атаки дронов на российскую столицу и другие регионы, подрывают эту стратегию. По его мнению, это демонстрирует уязвимость системы противовоздушной обороны и разрушает нарратив о том, что «война не должна беспокоить российские элиты или средний класс».

«Любое представление о том, что сама Москва может оставаться в стороне от войны, исчезла», — отмечает автор.

Реклама

В тексте проводятся исторические параллели с другими войнами, в частности, со Второй мировой. Тогда государства, в частности, Япония, пытались скрывать неудачи на фронте от собственного населения. Автор подчеркивает, что в какой-то момент такие информационные конструкции перестают работать.

«Как новости о росте силы Украины и уязвимости Москвы к будущим атакам повлияют на общественное мнение в России, трудно судить, не в последнюю очередь из-за цензуры. Чтобы держать население в неведении, правительство Путина усилило ограничения на пользование интернетом. Но в последние дни распространились видео, на которых россияне выражают шок по поводу уязвимости своей столицы. Российские газеты были вынуждены писать статьи об украинских возможностях. Одна даже назвала атаку дрона "дерзкой», — акцентировал О'Брайен.

Украина, по оценке автора, существенно улучшила возможность точного поражения целей и производство дальнобойных систем. Во время ударов по московскому региону был поражен ряд стратегических объектов, в том числе предприятия электроники и энергетическая инфраструктура, а также временно закрывался один из аэропортов. Автор утверждает, что это свидетельствует о росте уязвимости обороны Москвы. Также предполагается, что подобные атаки могут повторяться.

Ранее речь шла о том, что в России все чаще говорят о сценарии завершения войны без «победы», что, по оценкам аналитиков, свидетельствует о стратегической ловушке, в которой оказался Владимир Путин. Кремль, как отмечается, больше не может игнорировать накопившиеся потери, экономическое давление и длительные последствия войны. В то же время любой мир, не соответствующий заявленным целям Москвы, может быть воспринят как поражение внутри страны. Именно это, по мнению авторов анализа, усложняет выход России из конфликта. Путин оказался в ситуации, где продолжение войны истощает страну, а ее завершение грозит политическими рисками.

Реклама

Новости партнеров