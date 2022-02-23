Путин больше не признает независимость Украины – глава МИД Франции

Французский министр аргументировал это словами президента РФ в его речи 21 февраля.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент России Владимир Путин больше не признает независимость Украины в соответствии с международным правом.

Об этом французский министр сказал в среду, 23 февраля.

"Президент Путин в своей речи (21 февраля – ред.) в определенном смысле заявил об отрицании Украины как суверенной страны", – сказал Ле Дриан журналистам после переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине.

Напомним, 21 февраля во время своего видеообращения Путин заявил, что "советская Украина возникла в результате большевистской политики" и сегодня ее "можем назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Президент РФ назвал Ленина "автором и архитектором (Украины – ред.), это полностью подтверждается архивными документами. Включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который втиснули в состав Украины".

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