Путин бросил Западу новые обвинения: "Умножение хаоса и обострение международной обстановки"

"Фюрер" также заявил, что "последствия действий США можно наблюдать в Украине".

Российский президент-диктатор Владимир Путин бросил обвинения Западу. Мол, из-за действий некоторых западных элит "конфликтный потенциал в мире растет". Россия и война против Украины здесь ни при чем.

Об этом глава Кремля заявил в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС и СНГ.

"Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада во что бы то ни стало сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование", — сказал диктатор.

Глава Кремля обвинил западные страны в том, что они сознательно идут на "умножение хаоса и обострение международной обстановки". Что больше — "Запад разжигает военные конфликты", — бросил обвинение Путин.

"США и их сателлиты в международных отношениях делают ставку на силовой фактор и они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО. Своими откровенными провокациями они повышают градус напряженности и конфронтации в разных регионах мира", — считает диктатор.

"Фюрер" также заявил, что "последствия действий США можно наблюдать в Украине". "В течение нескольких лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием наемников, толкающих", ее на самоубийственный путь", — выразился Владимир Путин.

Напомним, Путин заявил, что Россия бьет ракетами по энерго инфраструктуре Украины, потому что Украина повредила Крымский мост и не дала воду в оккупированный Донецк.

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