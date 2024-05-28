Путин будет аплодировать стоя, если Байден не приедет на Саммит мира — Зеленский

Визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на Саммит мира в Швейцарии очень важен. Диктатор РФ Владимир Путин будет очень обрадован отсутствием на мероприятии американского лидера.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

В частности, присутствие главы Белого дома – это пример для других лидеров, смотрящих на реакцию Вашингтона. Зеленский заметил, что США поддерживают проведение конференции. Впрочем, "не знает на каком уровне", что не самое сильное решение.

"Я считаю, что Байден нужен Саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Не присутствие его... Это будет аплодировать Путину, причем стоя", — подчеркнул украинский лидер.

По словам президента, также Киев ожидает официальных ответов об участии в саммите от Китая и Бразилии.

"Мы открыты для всех, важно мнение каждого. Я сказал о великих государствах, но поверьте каждый голос очень важен", — говорит Зеленский.

Напомним, на днях Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщило, что Джо Байден проигнорирует Саммит мира в Швейцарии и ради вечеринки со звездами в Калифорнии. Издание пишет, что лидера США больше интересует предвыборный сбор средств. А на этот раз подчеркивает неправильный выбор приоритетов в Белом доме.

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