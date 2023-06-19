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Путин будет публично общаться с прокремлевскими блоггерами, чтобы расширить поддержку в ультранационалистическом сообществе — ISW

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Путин будет публично общаться с прокремлевскими блоггерами, чтобы расширить поддержку в ультранационалистическом сообществе — ISW

Президент РФ Владимир Путин планирует сотрудничать с блоггерами / Фото: Associated Press

Президент России Владимир Путин поддержал предложение отдельных российских военных блоггеров создать рабочую группу администрации президента, вероятно, с целью интеграции известных блоггеров в прокремлевское информационное пространство.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Сообщается, что рабочая группа будет включать членов администрации президента России и призвана координировать идеи войны в Украине.

Однако непонятно, примут ли участие российские военные блоггеры в рабочей группе Администрации президента и каким образом.

Поддержка Путиным рабочей группы, сосредоточившейся на репортажах о войне, свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать публично общаться с прокремлевскими блоггерами, пытаясь расширить свою поддержку в ультранационалистическом сообществе.

Ранее Кремль привлекал известных аффилированных с Кремлем военных блоггеров, предлагая им официальные роли в Российском совете по правам человека и в мобилизационной рабочей группе, вероятно, в обмен на усиление прокремлевской риторики.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин в очередной раз повторил бред о том, что "Украина не существовала до Ленина", и заявил, что "украинцы живут на исторических территориях РФ".

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Дата публикации
Просмотры
890
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