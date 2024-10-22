Трамп заявляет о планах решения вопроса войны в Украине за один день.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис заявила, что "фюрер" РФ Водимир Путин будет "сидеть в Киеве", если ее оппонент Дональд Трамп займет президентское кресло

Об этом Гаррис сказала во время мероприятия в Мичигане с бывшими членами Палаты представителей Лиз Чейни и Марией Шрайвер, сообщает CNN.

Политика не напомнила, что Трамп заявляет о планах решить вопрос войны в Украине за один день.

"Прочтите и поймите, что он говорит. Он сдастся. Он бы заставил Украину отказаться от борьбы с агрессором, который нарушает ее суверенитет. Если бы Дональд Трамп был президентом, Владимир Путин сидел бы в Киеве и понимал, что это означало бы для Америки и нашего положения в мире", — заявила демократ.

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Заметим, что Трамп не раз называл Путина своим "другом" и амбициозно заявлял, что способен закончить войну России с Украиной с помощью одного телефонного звонка. По словам республиканца, диктатор РФ планировал вторжение в Украину во время его каденции, но не сделал этого. В то же время он обвиняет в войне действующего президента США Джо Байдена.

Заметим, что во время дебатов с Гаррисом 10 сентября Трамп не смог раскрыть "мирный план" по просьбе модератора. Он лишь сказал, что позвонил бы руководителям Украины и России, и после этого, по его словам, война бы закончилась.

Напомним, ранее Гаррис выразила сомнения в пригодности Трампа к президентству. Издание Axios пишет, что в течение нескольких недель команда Трампа упразднила ряд его предвыборных мер.

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