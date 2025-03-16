Путин будет тянуть время: что заставит хозяина Кремля пойти на перемирие – эксперт

В то время, когда Трамп хочет побыстрее получить прекращение огня – до 100 дней его президентства – Путин явно хочет это решение затянуть.

Российский президент Владимир Путин в переговорах с Дональдом Трампом будет тянуть время и торговаться, пытаясь убедить американского лидера, что в войне виноваты украинцы.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии Radio NV.

Эксперт отметил, что в американской власти сейчас происходят кардинальные изменения, фактически разрушающие основы бывшей американской внешней политики.

"Сейчас такая идеологическая контрреволюция в США, тектонические сдвиги происходят в американской политике, и Путин хочет этим воспользоваться. Он чувствует, что с Трампом ему легче договариваться. Сейчас в определенных измерениях есть идеологическое родство у Трампа и Путина, и он хочет этим воспользоваться", — подчеркнул Фес.

Однако, отметил эксперт, в то время, когда Трамп хочет побыстрее получить прекращение огня – до 100 дней его президентства – Путин явно хочет это решение затянуть.

"Поэтому Путину нужно будет определяться. Я думаю, он немного потянет время, а сейчас будет торговаться, будет убеждать Трампа, что во всем виноваты украинцы и надо давить только на украинцев", — предположил он.

Кроме того, считает политолог, на решение Путина о перемирии будет влиять ситуация на фронте, поскольку у него есть иллюзия, что существует шанс выиграть эту войну.

"Поэтому нужно остановить врага на границе между Курской и Сумской областями, в Харьковской области возле Купянска, на территории Донецкой области. Вот тогда Путин будет более настроен на переговоры", — подчеркнул Владимир Фесенко.

Эксперт отметил, что сейчас российский президент колеблется между тем, отдать ли предпочтение диалогу с Трампом и тогда идти на договоренности о прекращении огня, или продолжать войну в надежде победить Украину.

"Война – это наркотик не только для Путина, а для российских властей, российской политической системы в целом. Сейчас в экспертных кругах обсуждается, что Россия стремится продолжать войну, чтобы не возникло внутренних проблем", – подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, британский дипломат предположил, что боевые действия в Украине могут продолжаться еще один год, поскольку мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом, затягиваются.

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