Путин будет водить Трампа за нос: эксперт о договоренностях между РФ и США

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский "фюрер" Владимир Путин не заинтересован в прекращении огня, поэтому вряд ли серьезно согласится на предложения Соединенных Штатов Америки.

Такое мнение высказал политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук, комментируя ситуацию вокруг переговоров США и РФ в интервью Главреду .

"Путин тактически может согласиться на определенные договоренности с Соединенными Штатами, но сугубо для того, чтобы "развести оппонента", обмануть его. Поэтому Путин будет просто водить Трампа за нос, чтобы демонстративно показать его слабость", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, с американцами хозяин Кремля не договорится еще и потому, потому что убежден, что американцы "мечтают его убить и таким образом отстранить от власти, как они сделали, например, из Каддафи".

"Путин постоянно говорит о Каддафи - похоже, образ Каддафи крепко засел в его голове, что и формирует путинскую паранойю. В том, что произошло с Каддафи, Путин обвиняет США - мол, Каддафи поверил американцам, пошел с ними на сделку, и вот что с ним случилось за ним. идиотом", - подчеркнул Олещук.

Дата публикации 08:24, 19.04.25 Количество просмотров 14 Экстренно! США могут признать Крым российским?