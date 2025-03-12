Путин будет затягивать переговоры о перемирии, чтобы получить более выгодные условия – Bloomberg

Путин может согласиться на возможные условия перемирия, однако, прежде чем принять окончательное решение, он стремится убедиться, что российские требования будут включены в соглашение.

Президент России Владимир Путин, вероятно, постарается затянуть процесс достижения соглашения о прекращении огня в Украине, чтобы обеспечить Москве максимально выгодные условия.

Об этом Bloomberg сообщили несколько источников, осведомленных о ситуации.

По словам одного из них, Путин может согласиться на возможные условия перемирия, однако, прежде чем принять окончательное решение, он стремится убедиться, что российские требования будут включены в соглашение.

Источник также отмечает, что российские чиновники пока не обсуждали с американскими коллегами конкретную договоренность, принятую украинской делегацией во вторник в Джидде. Кремль рассматривает эти рамки как неприемлемые.

Москва может потребовать прекращения поставок западного оружия Украине как условие прекращения боевых действий.

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"Путин не скажет ни жесткого "да", ни жесткого "нет". Даже если он предпримет какие-то шаги в сторону перемирия, оно будет временным и на очень жестких условиях", — заявила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Татьяна Станова.

Ранее Россия потребовала, чтобы Украина отказалась от курса на вступление в НАТО и существенно сократила свои вооруженные силы.

По условиям соглашения, которое США предложили Киеву, администрация Трампа согласилась возобновить поставки военной помощи и разведывательных данных в обмен на согласие Украины на перемирие.

Ожидается, что американские чиновники обсудят этот вопрос с представителями России уже в среду. Трамп также не исключает возможности телефонного разговора с Путиным на этой неделе.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает деталей соглашения, а также не исключает вероятности переговоров между двумя лидерами.