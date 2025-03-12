Путин будет затягивать переговоры о перемирии, чтобы получить более выгодные условия – Bloomberg

Путин может согласиться на возможные условия перемирия, однако, прежде чем принять окончательное решение, он стремится убедиться, что российские требования будут включены в соглашение.
Президент России Владимир Путин, вероятно, постарается затянуть процесс достижения соглашения о прекращении огня в Украине, чтобы обеспечить Москве максимально выгодные условия.
Об этом Bloomberg сообщили несколько источников, осведомленных о ситуации.
По словам одного из них, Путин может согласиться на возможные условия перемирия, однако, прежде чем принять окончательное решение, он стремится убедиться, что российские требования будут включены в соглашение.
Источник также отмечает, что российские чиновники пока не обсуждали с американскими коллегами конкретную договоренность, принятую украинской делегацией во вторник в Джидде. Кремль рассматривает эти рамки как неприемлемые.
Москва может потребовать прекращения поставок западного оружия Украине как условие прекращения боевых действий.
"Путин не скажет ни жесткого "да", ни жесткого "нет". Даже если он предпримет какие-то шаги в сторону перемирия, оно будет временным и на очень жестких условиях", — заявила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Татьяна Станова.
Ранее Россия потребовала, чтобы Украина отказалась от курса на вступление в НАТО и существенно сократила свои вооруженные силы.
По условиям соглашения, которое США предложили Киеву, администрация Трампа согласилась возобновить поставки военной помощи и разведывательных данных в обмен на согласие Украины на перемирие.
Ожидается, что американские чиновники обсудят этот вопрос с представителями России уже в среду. Трамп также не исключает возможности телефонного разговора с Путиным на этой неделе.
Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает деталей соглашения, а также не исключает вероятности переговоров между двумя лидерами.
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