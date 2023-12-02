Путин буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию — Белый дом

Решение Кремля увеличить численность российской армии, не имеющей достижений на фронте в Украине, является очередной попыткой Путина достичь его целей за счет человеческого мяса.

Об этом сказал координатор Совета по вопросам нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Здесь нет сомнений, что он (Путин – ред.) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше", — отметил Кирби.

ВСУ превосходят россиян по качеству войск, качеству руководства, командования и управления, а также вооружений, которые Соединенные Штаты и многие страны предоставили Украине. Поскольку Путин не может сравниться с таким качеством, его ответ на это состоит в том, что он просто пытается добиться своих целей количеством тел, как это происходило под Бахмутом.

«Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться. Так что наша настоятельная рекомендация Путину заключалась бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще вышел из Украины, и тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска», — отметил представитель Белого дома.

Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что Россия рано или поздно нападет на страны НАТО. Одним из первых государств, вероятно, будет Литва.

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