Путин через оффшор олигарха Абрамовича купил квартиру своей учительнице в Израиле — WP

Журналисты уверены, что это доказывает тот факт, что Абрамович и Путин тесно связаны.

Российский диктатор Владимир Путин в 2005 году приобрел в Израиле квартиру своей бывшей учительнице. Сделал он это через оффшор кремлевского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом пишет The Washington Post.

Диктатор в 2005 году посещал Израиль. Там он встретился со своей учительницей Миной Юдицкой-Берлинер. Тогда он, по ее словам, приобрел ей квартиру.

Приобрести квартиру педагогу Путину удалось с помощью оффшорной компании олигарха Абрамовича. Документы включают "акт дарения", фиксирующий перевод 245 тысяч долларов от подконтрольной Абрамовичу компании на Кипре Юдицкий-Берлинер в тот же день, когда она приобрела небольшую квартиру в центре Тель-Авива. По мнению американских журналистов, именно этот факт указывает на то, насколько Абрамович является важным человеком для кремлевского диктатора.

Сам олигарх годами отрицал свои отношения с Путиным и требовал от СМИ удалить статьи, в которых доказывали их близость.

Напомним, российский олигарх Роман Абрамович, чтобы защитить свое богатство, передал активы на несколько миллиардов долларов своим детям непосредственно перед тем, как попал под ответные санкции Запада за российское вторжение в Украину.

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