Путин "через знакомых" поздравил Трампа с победой – СМИ

Российские элиты выражают надежду, что благодаря Трампу улучшатся позиции страны-агрессора в войне с Украиной.

Представители российских властей и элиты, в частности президент Владимир Путин, неофициально поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Об этом сообщает издание "Верстка" со ссылкой на источники в российском парламенте и источники, близкие к Кремлю.

Свои поздравления Трампу представители российской политической элиты выразили неофициально – через знакомых по линии МИД России. Среди авторов поздравлений – Путин, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава правления "Сбербанка" Герман Греф и спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

По мнению нескольких собеседников издания, неофициальная дружественность российских властей связана с надеждой, что благодаря Трампу улучшатся позиции России в войне с Украиной.

"Надежды связаны, прежде всего, с сокращением помощи Украине в ходе "спецоперации". А так Трамп, конечно, гораздо договороспособнее и лучше для нас [российских властей], чем Харрис", — сказал собеседник из российского парламента.

В то же время, по словам источников, в Кремле не воспринимают серьезно идею Трампа закончить войну между Россией и Украиной за один день:

"А какими методами он это сделает? Пригрозит Путину? Зеленскому? Закончить войну можно быстро только одним способом – прекратить помощь Украине резко".

Напомним, ранее 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять Трампа с победой, но "открыт к диалогу".

Читайте также: