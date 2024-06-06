Путин цинично заявил, при каком условии война в Украине закончилась бы "за два-три месяца"

"Фюрер" заявляет, мол, РФ готова к "переговорам" с Западом.

Российский президент-диктатор Владимир Путин назвал условие, при котором, по его словам, могла бы закончиться война в Украине.

Об этом кремлевский "фюрер" заявил на встрече с руководителями иностранных информагентств, пишут РосСМИ.

В традиционной манере Путин набросился с обвинениями на Соединенные Штаты Америки. Мол, во всем виновато западное вооружение.

"США должны прекратить поставлять Украине оружие. Тогда "конфликт" (так в РФ называют войну в Украине – Ред.) закончится через два-три месяца", — цинично заявил диктатор.

По словам Путина, сейчас Белый дом "стремится не допустить успеха России". "Возможные изменения в отношениях", сказал он, могут произойти после президентских выборов в США.

Кроме того, хозяин Кремля нагло заявил, мол, у Москвы "открыта дверь для переговоров с Западом". Впрочем, по словам диктатора РФ, Штаты, Франция и Великобритания исключают "возможность партнерских отношений".

Как сообщалось, заместитель главы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин сделал заявление о переговорах с Украиной и выдвинул условия. По его словам, чтобы сесть за стол переговоров относительно Украины должны быть признаны нынешние территориальные реалии.

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