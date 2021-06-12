Путин дал оценку отношениям между Россией и США

По словам Путина, отношения упали до низшей точки за последние годы.
Президент России Владимир Путин оценил отношения между Россией и США.
Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
По его словам, российско-американские отношения упали до низшей точки за последние годы.
"Наши двусторонние отношения ухудшились до самого низкого уровня за последние годы", — сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин едет на саммит со своим американским коллегой Джо Байденом, так как этого требуют плохие отношения между Вашингтоном и Москвой, информирует телеканал CNN.
Напомним, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.
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