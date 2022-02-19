Путин дал старт ядерным учениям с запуском баллистических и крылатых ракет

Путин дал старт ядерным учениям с запуском баллистических и крылатых ракет

За запуском ракет президент РФ наблюдает вместе с Лукашенко.

Президент России Владимир Путин 19 февраля дал старт ядерным учениям с запуском баллистических и крылатых ракет.

Об этом пропагандистским российским СМИ заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко наблюдают за пусками баллистических ракет из ситуационного центра.

Участие в учениях примут силы и средства ВКС России, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов.

Напомним, накануне Песков уверял, что такие учения "не вызывают у других стран никаких опасений", ведь мол о них Россия предупреждает заранее.

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