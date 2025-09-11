Путин далее унижает Трампа: WSJ о том, как Кремль торжествует и наслаждается слабостью США

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп надеялся, что сможет договориться о мире в Украине со своим другом-диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, Кремль в течение восьми месяцев не предлагал ничего, кроме жестокой эскалации. Более того, теперь, запуская дроны по Польше, он еще издевается над НАТО и американским лидером, в частности.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По мнению Путина, он может избежать ответственности за налет дронов на Польшу. Ведь он бомбит Украину сотнями ракет и дронов. Это, замечают в издании, по всей вероятности, учитывая предыдущие действия Трампа.

Да, недавно президент США заявил, мол, "не удовлетворен общей ситуацией" в Украине. Но он не подкрепил свои неоднократные предупреждения и сроки, и Путин, возможно, считает, что всегда может рассчитывать еще на две недели.

"Что произошло за три недели после визита Путина на Аляску? Сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис 10 сентября составили обвинительный список: Путин "встретился с коллегами-автократами в Пекине, чтобы сговориться против Америки", а вскоре "намеренно нанес удар по дипломатическим объектам". выпустил 800 дронов и ракет и убил еще больше гражданских лиц, "в частности, мать с младенцем", - пишет WSJ.

Между тем, администрация Трампа, похоже, сокращает финансирование безопасности США для стран Балтии, которые входят в НАТО и понимают угрозу со стороны Путина, доказывая это своими высокими затратами на оборону.

Кроме того, Белый дом оказывает давление на Европу, чтобы она ввела больше санкций против стран, покупающих российскую нефть. Но США до сих пор не наложили санкции на Китай за покупку нефти РФ. То же касается и неудачной попытки конфисковать 300 миллиардов долларов замороженных российских резервов, которые могли бы помочь Украине приобрести больше оружия для самообороны.

"Господин Трамп все еще позволяет двухпартийному законопроекту Сената о таких "вторичных" санкциях пылиться, несмотря на то, что его поддержали более 80 сенаторов. Эта мягкая позиция может быть частично донкихотской попыткой заключить крупное соглашение с Пекином, но президент может об этом забыть, но президент может об этом забыть, но президент может об этом забыть, но президент может об этом забыть, но президент может об этом забыть, но президент может об этом забыть, отмечают в статье WSJ.

Налет российских дронов на Польшу напоминает: "фюрер" Кремля демонстрирует, что его имперский проект не ограничивается Украиной. В то время, когда он повторяет нарратив о нацистской принадлежности и «коренных причинах» вторжения в Украину, аналитики ISW вспоминают заявления российских чиновников, рассказывающих подобную историю о Финляндии.

"Прямое противостояние между НАТО и Россией было бы катастрофой для мира, которой никто не хочет, но безжизненная реакция США увеличивает вероятность войны. То, что Путин считает, что может отправлять дроны в Польшу, союзника США по договору, где находится примерно 10 тыс. американских военных, является прямой угрозой безопасности США", - говорится в .

В среду господин Трамп размышлял в социальных сетях о "нарушении Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов". Впрочем, его реакция была - как прохожего на тротуаре, и такая реакция не внушает оптимизма.

WSJ отмечает, что Трамп является идеологически гибким, и "его отвращение к человеческим жертвам войны в Украине явно искреннее". Глава Белого дома знает, какое давление он может оказывать на Путина: больше санкций, больше оружия для Украины и меньше ограничений на ее использование, а также усиление военной мощи НАТО, чтобы Россия не смогла застать ее врасплох.

Впрочем, части дронов, разбросанных сейчас по всей Польше, несут старое послание: слабость провоцирует агрессию, констатирует американское издание.

Напомним, после атаки дронов РФ на Польшу. Трамп сделал только одно - и то неоднозначное заявление. Он опубликовал сообщение в соцсети Truth Social: "Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Начинаем". Впрочем, совершенно понятно, что собирается начинать президент США.

Издание El País отмечает, что такая реакция Трампа и хаос его политики разрушает систему международных отношений. Отмечается, что хаос, вызванный им во время первой каденции, во второй - вышел далеко за пределы внутренней политики. Ведь новая волна агрессии Кремля стала ответом Путина на призывы Трампа к «принуждению замолчать оружие».

