Путин делает мир невозможным: аналитики ISW раскрыли настоящие планы Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что считает нынешние украинские власти "нелегитимными", а потому, по его словам, заключить мирное соглашение с ними невозможно. Такие заявления фюрера фактически исключают возможность серьезных мирных переговоров.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В привычной для себя манере Путин заявил, что "не видит смысла" в переговорах с Украиной. Свои слова диктатор объяснил это тем, что достичь договоренностей с Киевом якобы "невозможно". Также хозяин Кремля выдвинул новое требование: даже в случае подписания мирного соглашения, Украина должна отменить военное положение, провести президентские выборы, а после этого - организовать "всенародный референдум для кодификации договоренностей".

Реклама

Аналитики ISW отмечают, что Путин и представители его режима неоднократно подвергали сомнению легитимность Зеленского, сознательно извращая нормы украинской Конституции.

"Заявление Путина является частью его постоянных усилий, направленных на то, чтобы изобразить Зеленского и других украинских чиновников как партнеров, с которыми Россия не может вести переговоры или подписать окончательное мирное соглашение", - отмечают американские эксперты.

В ISW объясняют, что таким образом Путин в очередной раз продемонстрировал свою незаинтересованность в содержательных переговорах о прекращении войны. Более того, "фюрер" Кремля стремится отложить или продолжить переговоры, а его последние заявления являются попыткой оправдать отказ России от переговоров вообще.

"Путин пытается сделать мирные переговоры невозможными и ошибочно переводит вину на Украину", - подытожили аналитики.

Реклама

Напомним, 5 сентября во время Восточного экономического форума Путин поразил циничным обещанием о мире с Украиной . По его словам, якобы потребности в размещении западных войск в Украине после войны не будет. Ведь, "фюрер" Москва "уважает" гарантии безопасности и даже больше - "будет придерживаться мирных договоренностей".

Тогда же хозяин Кремля высказался о том, что договориться о мире с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможно. Вместе с тем диктатор не исключает возможности встречи и даже призвал украинского лидера в Москву. Путин нагло заверил, что "РФ дает стопроцентную гарантию безопасности" Зеленскому.