Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль составил список из пяти главных кандидатов, представляющих руководящую партию «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу России в сентябре 2026 года.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Администрация президента-диктатора России и главная партия «Единая Россия» определились с пятью главными лидерами:

председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев,

министр иностранных дел Сергей Лавров,

начальник Генштаба российской «Юнармии» Владислав Головин,

врач, имеющая звание Героя Труда, Марьяна Лысенко,

русский милблогер Евгений Поддубный.

Кандидаты в этих повторяющихся списках исторически были популярны внутри страны политическими деятелями, занимающими ведущие должности в российской политической сфере, включая другие высшие государственные должности, и которые, вероятно, откажутся от своих парламентских мест в пользу сохранения своих более влиятельных или прибыльных должностей, которые они занимают сейчас.

Список официально не подтвержден и не является окончательным — может содержать до 15 кандидатов. Впрочем, в бюллетене будут указаны только первые пять кандидатов. По данным источников, «фюрер» Владимир Путин сам определяет окончательный список кандидатов. Вероятно, Медведев займет первое место в списке.

Аналитики отмечают, что имя Медведева в списке партии «Единая Россия» свидетельствует о том, что его воинственные публичные заявления, в том числе содержащие угрозы Европе и США, являются репрезентативными для продвижения Кремлем месседжей. Кроме того, политик особенно популярен среди кланового сочетания в России, предпочитающего «голосовать за правительство».

Лавров также является провоенным союзником Путина, часто оправдывающим войну в Украине так называемыми «коренными причинами» войны. Важно то, что внутренние опросы позиционируют главу МИД как «одного из самых популярных политиков в России».

В списке также есть милблогер, который не был полностью под контролем Кремля до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Евгений Поддубный. За это время он распространяет официальные нарративы Москвы в российском ультранационалистическом информационном пространстве. Эта кандидатура в списке свидетельствует о приверженности Путина продолжению милитаризации общества и подготовке внутренней аудитории к затяжной войне в Украине и потенциальной будущей войне с НАТО.[10]

«Этот список свидетельствует о том, что Путин пытается еще больше укрепить провоенный идеологический авангард в российской политической жизни, продвигая публичных деятелей, продвигающих войну и более широкую провоенную политическую повестку дня», — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что все пять кандидатов решительно поддерживают войну России в Украине, агрессивную и воинственную риторику по отношению к Европе и националистические месседжи, которые поощряют общество агрессорки России сплотиться вокруг линии Кремля.

В ISW объясняют, что опубликованный список не является показателем результатов выборов в российскую Думу, но заслуживает внимания. Ведь он, акцентируют американские специалисты, дает «фюрер» Путину возможность публично определить в начале года свои политические и идеологические позиции, которым должны подражать все россияне.

«Большинство, если не все, из пяти упомянутых кандидатов, вероятно, откажутся от своих позиций, поэтому список является символическим отражением одобрения Путиным их публичной поддержки войны и еще одним показателем того, что диктатор продолжает подготовить российское общество к затяжной войне против Украины и, возможно, НАТО», — подытожили.

Напомним, в России открыто назвали новые целые войны в Украине. Последние заявления из Москвы свидетельствуют о том, что цели Кремля выходят за пределы обсуждаемой в последних мирных планах территории и включают Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.