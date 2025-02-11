Путин демонстрирует неуважение к озвученным сигналам команды президента США Дональда Трампа — Коваленко

В ночь на 11 февраля 2025 года состоялась комбинированная атака россиян — ракетами и беспилотниками.

"Комбинированная атака россиян – Путин демонстрирует неуважение к озвученным сигналам команды президента США Дональда Трампа", — заявил лейтенант, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Нужен сильный ответ на такие действия", — добавил он.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что планирует прекратить войну между Россией и Украиной, сообщив, что Белый дом уже "достигает прогресса" в уже продолжающихся переговорах.

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