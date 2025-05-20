Путин "дергает Трампа за цепь": итоги разговора лидеров США и России

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трампзаявил, что его двухчасовой разговор с Владимиром Путиным прошел «очень хорошо». Российский диктатор поспешил озвучить собственную версию событий — до того, как Белый дом озвучил свою.

Об этом сообщило издание The Independent

США надеялись, что разговор докажет влияние Трампа на Москву. Вместо этого он лишь подтвердил старую истину: Путин снова дергает за ниточки.

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«Мы договорились с президентом Соединенных Штатов, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом о возможном будущем мирном соглашении, который определит ряд позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного мирного соглашения», — заявил российский диктатор

В издание The Independent, отмечают, что под «принципами урегулирования» Путин имеет в виду — признание аннексии Крыма и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«Или это может означать любую точку Украины, где, по словам Путина, русскоязычное население „находится в опасности“ и нуждается в спасении — например Харьков, второй по величине город Украины. Неважно, что этот центр образования с его 40 университетами и настоящими учеными-ракетчиками стойко изгнал российских захватчиков», — говорится в материале.

Предложение Украины о 30-дневном перемирии, поддержанное даже администрацией Трампа, остается без ответа. Путин не отклоняет его, но и не соглашается.

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«Сначала, сказал Путин, обеим странам нужно будет определить возможное прекращение огня, включая его сроки. Предложение формулируется как „прекратите стрелять“, а сроки — „сейчас“, но российский лидер лишь пожал плечами», — говорится в сообщении.

Путин также настаивает, что для России главным приоритетом является — «устранение первопричины этого кризиса»,

Трамп неоднократно использовал российские переговорные платформы, чтобы давить на Украину. В частности США поддерживал Кремль в ООН, а также обвинял Украину в российской агрессии.

В то же время он активно работал над укреплением экономики РФ, и даже использовал войну, чтобы выторговать у Киева выгодные сделки по добыче полезных ископаемых в обмен на обещания военной помощи. Трамп также исключил США из любых будущих сил безопасности Украины, даже в случае заключения мира.

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«Президент США начал понимать, что выглядит слабым. Когда речь идет о Путине, он всегда был слабым», — говорится в материале.

Трамп пытается выглядеть «решительным» в социальных сетях, но в общении по телефону с Путиным «все его попытки взять контроль над ситуацией терпят крах».

«Только что завершил свой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что все прошло очень хорошо. Тон и дух разговора были замечательными. Если бы это было не так, я бы сказал это сейчас, а не позже. Россия хочет вести масштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая „кровавая баня“ закончится, и я согласен. Для России существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства. Ее потенциал безграничен», — заявил Трамп.

Дональд Трамп в своих заявлениях не требует прекращения огня в Украине, не упоминает о торговле России, построенной и на оккупированных территориях, и не оказывает давления на главу Кремля.

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«Владимир Зеленский осторожно обыграл Трампа и не отверг его явно пророссийское вмешательство, а развенчал блеф Кремля, предложив прекращение огня, на которое Путин не согласится», — говорится в статье.

В издание считают, что возможные переговоры в Ватикане «ни к чему не приведут».

Тем временем ЕС и союзники готовят новые санкции против российской нефти, увеличивают оборонные бюджеты и предоставляют Украине больше оружия, чем США.

Напомним, в Bloomberg заявили, что Трамп после разговора с Путиным разочаровал Европу.

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