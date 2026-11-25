Кушнер заявил, что Путин якобы хочет мира и нового начала в отношениях с США: что известно о переговорах по Украине / © Associated Press

Реклама

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер сделал ряд противоречивых заявлений по поводу войны в Украине. В частности, сказал, что российский диктатор Владимир Путин якобы заинтересован в прекращении войны против Украины.

Об этом сообщает Clash Report.

Реклама

Кушнер считает, что между россиянами и украинцами нет ненависти

Кушнер сделал противоречивое заявление, что украинцы и россияне якобы не ненавидят друг друга.

Реклама

«Многих из этих солдат — будь то с украинской или с российской стороны — их туда на самом деле отправили лидеры. Не думаю, что они ненавидят друг друга. Думаю, они хотели бы вернуться домой, в свои семьи», — считает зять Трампа.

Кушнер считает, что «обе стороны», то есть и Украина, и Россия, якобы стремятся завершить он так, чтобы обеспечить долговременный и крепкий мир.

«Если вы Россия, вы не хотите, чтобы Украина и Европа сосредотачивали силы на вашей границе. А если вы — Украина, вы не хотите, чтобы все закончилось так, что Россия снова соберет силы на границе и нападет на вас, а вы не будете надлежащей защиты или гарантий, чтобы это предотвратить», — сказал он.

Действительно ли Путин заинтересован в прекращении войны

«Да, я считаю, что он говорит именно о мире, но вопрос всегда в том, на каких условиях», — ответил на такой вопрос журналист Кушнер.

Реклама

Зять Трампа добавил, что по его со Стивом Уиткоффом оценкой, «Путин стремится не только к миру; но хочет попытаться изменить отношения с Америкой и выяснить, существует ли возможность для нового начала».

«Кто знает, действительно ли такая цель и возможно ли это вообще, но в любом случае нужно начать с переговоров с тем, кто имеет власть осуществить такие изменения», — добавил Кушнер.

Вопрос территорий зашел в тупик

«По моему ощущению — а это вывод, к которому мы со Стивом дошли после многих часов общения с президентом Путиным и российской командой, — вопрос территорий зашел в тупик», — откровенно признал зять Трампа.

Будет ли Европа за столом переговоров

По его словам, одной из проблем был вопрос, как организовать взаимодействие и коммуникацию с Европой.

Реклама

«Там нет кого-то одного, кто бы действительно руководил процессом», — объяснил Кушнер.

«Европа не была привлечена к встрече в Абу-Даби, поскольку президент Путин видит со стороны Европы немало провокационных заявлений и действий. Поэтому, по его мнению (Путина — Ред.), они еще не готовы к миру. Он (Путин — Ред.) считает, что они стремятся к стратегическому поражению России», — продолжил зять Трампа.

В заключение он заверил, что США не будут ничего решать без согласования с Европой и Киевом и выразил уверенность, что Украина будет играть ключевую роль в европейской безопасности в будущем.

Ранее Джаред Кушнер ответил, реалистично ли вступление Украины в НАТО.

Новости партнеров

Новости партнеров