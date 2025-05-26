Павел Климкин

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Президент России Владимир Путин действительно хочет завершить войну в Украине, но на своих условиях. Однако это будет фундаментальным признанием слабости как США, так и Европейского Союза.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGAnet.

«У России также есть свои и достаточно существенные ограничения на этих переговорах. Я думаю, что на самом деле Путин серьезно хочет вытряхнуть из этой истории, используя Трампа. Но он хочет выскочить из этой истории на своих условиях. Не на наших условиях и даже не на американских условиях, а компромиссных между американскими и своими», — считает он.

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По мнению Климкина, позволить Путину что-либо завершить на его условиях будет фундаментальным признанием слабости как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хочет прекратить войну против Украины. В то же время он допускает, что Путин может вводить его в заблуждение.

«Я думаю, что он действительно — его мечтой было захватить всю страну. Думаю, благодаря мне он этого не сделает», — сказал Трамп.

28 апреля Трамп вновь призвал Путина прекратить боевые действия и заключить соглашение для завершения войны, в то же время отметив, что не уверен, действительно ли российский диктатор намерен серьезно прекратить конфликт.

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