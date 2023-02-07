Путин действует как наркодилер, а РФ соблазнила Европа – громкие заявления польского премьера в поддержку Украины

Запад променял борьбу за свободу на контракты с российской олигархией, а Путин действует как наркоторговец.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Варшавской конференции по вопросам поддержки Украины, передает "Польское Радио".

Моравецкий подчеркнул, что после 1989 года "в России закончился коммунизм, но не закончился колониализм, не закончилась воля к господству и доминированию над другими народами".

Россия соблазнила Европу

По мнению польского премьера, Запад променял борьбу за свободу по контрактам с российской олигархией.

"Мы часто говорим о зависимости Европы от российского сырья, а на самом деле Путин действует немного как наркодилер, и дилер дает первую дозу бесплатно или очень дешево, чтобы зависимый приходил еще и соглашался любой ценой", — сказал глава правительства. Польша.

По его мнению, тот факт, что Европу так легко совратила Россия, объясняется не только демоническими способностями Путина и РФ, но прежде всего слабостью самой Европы.

Кремль совершил ошибку

Моравецкий уверен, что Кремль совершил ошибку, атаковав Украину, потому что имел бы шанс выиграть войну с Европой, если бы шаг за шагом ставил ее в большую зависимость от себя.

"Героическая борьба украинского народа не только спасла саму Украину, но и пробудила из геополитического сна многие страны свободного мира", — сказал польский премьер-министр.

Война в Украине является испытанием на прочность Запада

По мнению Моравецкого, война в Украине — испытание на прочность Запада.

"Мы стоим перед четким выбором: либо победа России и поражение Запада, либо ренессанс западной цивилизации. Кремль рассчитывал, что это будет блицкриг. Благодаря героизму Украины этот план провалился. Но это должен сделать Запад, свободный мир должен приобщиться к тому, чтобы эта война стала Битвой под Ватерлоо российского империализма и российского колониализма", — сказал он.

Премьер считает, что без поддержки таких стран как Польша Украина уже сегодня была бы "большой руиной".

Он не исключает, что "война в Украине может быть прелюдией к агрессии огромных масштабов".

Не время для перемирия

Моравецкий отмечает, что сегодня не время прекращения огня.

"Сегодня Украина в дальнейшем нуждается в нашей поддержке. Но прежде всего Украине нужна надежда", — добавил он.

По словам польского премьера, чтобы выиграть войну с Россией, "нужно построить совершенно новую архитектуру безопасности в политическом, экономическом — в частности, в энергетическом и геополитическом измерениях". " Восстановление экономики Украины является предпосылкой безопасности всей Европы", — добавил он.

Премьер-министр сказал, что год войны показал, что "украинский Давид может противостоять российскому Голиафу".

"Правда в том, что у нас нет выбора — либо мы приложим усилия, которые требует независимость, либо заплатим за нашу свободу кровью. В греческой мифологии сон — брат смерти; три десятилетия сна Запада приблизили нас к концу нашей истории — бомбы, которые падали на Киев, заставили свободный мир проснуться, надеемся, навсегда", — подытожил Матеуш Моравецкий.

Ранее Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине самолетов F-16 должно принимать все страны НАТО.

Читайте также:

Польша передает истребители, при одном условии.