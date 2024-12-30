Документ 2024-го в отличие от версии 2020-го также называет Украину главным источником экстремизма и обвиняет ее в распространении неонацистских идей.

Российский диктатор Владимир Путин закрепил свою так называемую политику "денацификации" Украины в новом документе государственной стратегии о противодействии якобы "экстремизма". Отмечается, что последнюю итерацию такой стратегии обладатель Кремля подписал в 2020 году.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что этим документом "фюрер" продолжает заявлять о тех же требованиях по отстранению украинской власти, которые он выдвинул в 2022-м, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, подписанная 28 декабря этого года стратегия впервые содержит упоминания о "русофобии". Ее в РФ определяют как "недружественное, пристрастное и враждебное" отношение и "дискриминационные действия" в отношении российских граждан, языка и культуры со стороны недружественных к России государств.

"Документ 2024-го в отличие от версии 2020-го также называет Украину главным источником экстремизма и обвиняет ее в распространении неонацистских идей. В документе отмечается, что России необходимо "ликвидировать" источник экстремистских угроз, который происходит из Украины", — отмечают в ISW.

По словам аналитиков , в феврале два года назад, когда Путин начал полномасштабное вторжение, он заявил, что Россия проводит "денацификацию" Украины – попытку оправдать устранение законной, демократически избранной власти Украины. "Фюрер" сделал подобные заявления недавно, подтвердив свой отказ рассматривать компромиссы по его требованиям, выдвигаемым в конце 2021 и начале 2022-го.

"Упоминания в документе о "русофобии" и "дискриминации" российских граждан, языка и культуры также совпадают с недавним тезисом министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что такая якобы дискриминация со стороны нынешней украинской власти является "первопричиной" войны России против Украины, которую необходимо рассмотреть на любых будущих переговорах, Кремль, вероятно, использует этот новый. стратегический документ, чтобы оправдать свои призывы к устранению украинских властей как "антиэкстремистские" меры", — говорится в отчете американского Института.

Кроме того, подписанная хозяином Кремля стратегия также содержит пункты, которые будут иметь резонанс в российском военном ультранационалистическом сообществе. Это, вероятно, часть усилий Москвы, направленных на успокоение и завоевание приверженности этому ключевому электорату.

В документе утверждается, что мигранты в России ведут незаконную деятельность, способствующую распространению экстремизма в федеральных субъектах России. Следовательно, стратегия призывает усилить миграционную политику. В частности, путем борьбы с "пропагандистскими мероприятиями", которые проходят в местах проживания мигрантов.

В ISW отмечают, что российское ультранационалистическое сообщество так называемых военных блоггеров неоднократно призывало РФ к более жесткой миграционной политике и жаловалось на "русофобию" в бывших советских республиках, таких как Казахстан.

"ISW продолжает считать, что Путин вынужден угождать своему ксенофобскому и ультранационалистическому электорату, который является одним из самых ярых сторонников войны России в Украине, и в то же время балансировать между потребностью России в рабочей силе для ее экономики и армии".

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление об участии России в Саммите мира. Российский министр говорит, что Москве не подходит ни один формат.

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