"Путин должен быть проклятым на веки": Сибига резко отреагировал на атаку по Лавре

Андрей Сибига / © Владимир Зеленский

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Глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на ночной удар по Лавре, отметив, что российские оккупанты уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия.

Об этом он написал в Facebook.

«Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из величайших святынь христианства, Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории. Он должен быть проклятым на веки. И он проиграет эту войну. От Орды в 13 веке до нацистов и большевиков в 20 веке, святые места Киева подвергались многочисленным варварским нападениям. Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, уже превзошедшими ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия. Только российские подонки, не имеющие ничего святого, могут намеренно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной», — сказал он.

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С его слов, Украина срочно инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство.

Лавра в огне

Удар по Киево-Печерской лавре — что известно

После ночного удара россиян по Киево-Печерской лавре местное духовенство срочно эвакуировало святыни и богослужебные предметы, древние иконы и вещи, обладающие не только церковной, но и национальной ценностью.

Представители духовенства, работники и службы оперативно вынесли ценные вещи с территории лавры, благодаря чему святыне удалось сохранить. Об этом в Facebook сообщил епископ Авраамий.

«Благодаря слаженным действиям братии лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений удалось минимизировать угрозы для людей и сохранить святыни. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, производится оценка нанесенных повреждений и проводится фиксация всех обстоятельств происшествия», — отметил епископ.

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Также ночью удар по Киево-Печерской Лавре отреагировал настоятель Православной церкви Украины Эпифаний. Он уточнил, что в результате удара россиян загорелась крыша Успенского собора на территории Лавры.

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