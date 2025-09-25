"Путин должен остановиться": Трамп попросил у Эрдогана помощи

Трамп и Эрдоган во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, четверг, 25 сентября 2025 года / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин «должен остановиться».

Об этом Трамп сказал на встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Овальном кабинете Белого дома, передает CNN.

«Я очень разочарован в Путине», — сказал глава Белого дома.

По его мнению, президент Турции пользуется огромным уважением по всему миру, включая Украину и Россию.

«Могу сказать, что президент Эрдоган пользуется большим уважением у них обоих (Зеленского и Путина — Ред.) — все уважают Эрдогана и я его тоже уважаю. Он может оказывать большое влияние на ход войны в Украине, если захочет, но предпочитает сохранять нейтралитет», — отметил Трамп.

Он добавил, что Эрдоган «знает Путина так же, как и я знаю Путина».

Трамп заявил журналистам, что хотел бы видеть, как Эрдоган «усаживает» Россию и Украину за стол переговоров, чтобы прекратить войну в Украине, опять же намекнув, что Россия является «бумажным тигром» из-за того, что ей не удалось получить значительную территорию на протяжении почти четырех лет с момента вторжения.

По мнению президента США, российскому диктатору нечем было похвастаться в виде территориальных достижений, несмотря на карательные воздушные бомбардировки Украины.

«Благодаря всем этим мощным бомбардировкам за последние две недели они почти не получили никакой земли, — сказал он. — И я никогда не буду называть никого бумажным тигром, но Россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни, их жизни, а они практически не получили ни одного клочка земли. Путин должен остановиться».

Напомним, Трамп назвал Россию «бумажным тигром» в сообщении на своей платформе Truth Social в начале этой недели, что вызвало гнев спикера Кремля Дмитрия Пескова, заявившего, что «Россия — это не тигр, а медведь».

Бумажный тигр — это фразеологизм, который используют для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле негрозного.