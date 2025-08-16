Путин должен понять последствия затягивания войны: Сибига призывает к давлению на Москву

Министр иностранных дел Андрей Сибига / © Associated Press

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал к укреплению Украины и усилению давления на Москву, поскольку российский глава Владимир Путин должен понять последствия затягивания войны.

Об этом глава украинской дипломатии написал в соцсети Х.

Сибига поблагодарил США за взаимодействие и неизменную приверженность поддержке Украины и продвижению мира и отметил важность встречи американского лидера Дональда Трампа и президента Владимира Зеленского в Вашингтоне 18 августа, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прекращению убийств и войны.

«Мы ценим позитивные сигналы американской стороны о готовности работать над развитием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Мы также поддерживаем усилия Президента Трампа по организации трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России. Путин должен понимать последствия затягивания войны. Он слишком много раз лгал в прошлом и полностью обесценил свое слово. Только его действия являются настоящими индикаторами того, действительно ли он хочет прекратить террор и агрессию. Именно поэтому стратегия мира в силу остается нашим приоритетом. Усиление давления на Москву и укрепление Украины являются критически важными компонентами для достижения мира», — подчеркнул Сибига.

По его словам, Украина тесно координирует свои действия со всеми союзниками и благодарит их за поддержку и единство.

«Трансатлантическое единство имеет первостепенное значение для достижения продолжительного мира и безопасности для всех нас. Украина остается преданной мирным усилиям. Мы будем и дальше использовать каждую, даже малейшую возможность, чтобы положить конец войне, спасти жизнь и освободить наших людей», — добавил Сибига.

Глава МИД отметил, что во время разговора с лидерами в субботу президент Зеленский также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее «искреннее внимание и усилия, направленные на возвращение принудительно депортированных украинских детей».

Напомним, на Аляске завершились переговоры Трампа и Путина. Они продолжались около трех часов.

Американский президент позже позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, а также пообщался с европейским лидерам и рассказал о результатах переговоров с Путиным. Детали разговора пока не сообщаются.