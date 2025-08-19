"Путин должен вести себя хорошо": Трамп прокомментировал предстоящую трехстороннюю встречу с Зеленским

Путин иТрамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил свое мнение по поводу войны в Украине, призвав обе стороны к гибкости.

Об этом он заявил во время телефонного звонка в эфире Fox News, пишет Clash Report.

«Я надеюсь, что Путин будет вести себя хорошо. Если нет, это будет трудная ситуация. Зеленский также должен проявить определенную гибкость», — отметил Трамп.

Заявление Трампа прозвучало на фоне дискуссий о потенциальных переговорах и поиске путей мирного урегулирования конфликта.

Напомним, ранее Трамп заявил, что «Украина получит много земли», очевидно, имея в виду результаты переговоров с РФ о так называемом «обмене территориями». Также добавил, что Россия — «мощное военное государство», поэтому не стоило начинать войну.

Ранее сообщалось, что 18 августа Зеленский встретился в Белом доме с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. По его словам, переговоры были чрезвычайно продуктивными.

Между тем, во время встречи с журналистами лидер США сделал немало заявлений о гарантиях безопасности, военной помощи и не только.