"Путин должен вести себя хорошо": Трамп прокомментировал предстоящую трехстороннюю встречу с Зеленским
Трамп прокомментировал предстоящую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп выразил свое мнение по поводу войны в Украине, призвав обе стороны к гибкости.
Об этом он заявил во время телефонного звонка в эфире Fox News, пишет Clash Report.
«Я надеюсь, что Путин будет вести себя хорошо. Если нет, это будет трудная ситуация. Зеленский также должен проявить определенную гибкость», — отметил Трамп.
Заявление Трампа прозвучало на фоне дискуссий о потенциальных переговорах и поиске путей мирного урегулирования конфликта.
Напомним, ранее Трамп заявил, что «Украина получит много земли», очевидно, имея в виду результаты переговоров с РФ о так называемом «обмене территориями». Также добавил, что Россия — «мощное военное государство», поэтому не стоило начинать войну.
Ранее сообщалось, что 18 августа Зеленский встретился в Белом доме с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. По его словам, переговоры были чрезвычайно продуктивными.
Между тем, во время встречи с журналистами лидер США сделал немало заявлений о гарантиях безопасности, военной помощи и не только.