Путин едет на Аляску: в США рассказали, Трамп дожал "фюрера"

Встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на 15 августа, стала возможной из-за решительных действий американского лидера.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает Fox News .

"Я не могу представить другого человека на планете, который мог бы посадить за стол переговоров Путина, кроме Трампа. Но причина, по которой Путин едет на Аляску, в том, что президент Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине, и это встревожило Путина", - отметил Грэм.

По его словам, речь идет также о введении новых тарифов для Индии из-за покупки российской нефти. Якобы именно эти действия главы Белого дома встревожили Кремль.

"Он ударил по второму по величине покупателю российской нефти, поддерживающему военную машину России. Вот почему Путин едет в Аляску. Мир через силу", - добавил Грэм.

Напомним, главу Пентагона Пит Гегсет также заявил о том, что Путин согласился на встречу с Трампом из-за давления. По его словам, раньше никто не мог создать условия, при которых Путин встретился бы с кем-то из лидеров. Он также считает, что диктатор никогда не воспринимал серьезно предыдущего президента США Джо Байдена.

Впрочем, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон убежден, что российскому диктатору сильно нужна встреча с президентом США. Именно поэтому Путин согласился на поездку в Аляску. Политик отмечает: Путин, находившийся в изгнании после полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м, возвращается на публику и будет находиться на одном уровне с президентом США.

