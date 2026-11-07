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Категория
Политика
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Путин едет на переговоры ради уступок США: Гербст объяснил замысел Кремля

Экспосол США в Украине считает, что согласие Москвы на встречу в Абу-Даби призвано ослабить американскую поддержку Киева.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Джон Гербст

Джон Гербст

Российский диктатор Владимир Путин согласился на трехсторонние переговоры в Абу-Даби, чтобы дать администрации президента США Дональда Трампа повод и дальше дистанцироваться от Украины. Такую оценку высказал директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Гербст в статье .

По мнению дипломата, цель Кремля остается неизменной – установление политического контроля над Украиной. Для этого Москва стремится ослабить поддержку Киева со стороны западных партнеров, прежде всего, США.

Гербст отмечает, что с весны 2025 года Трамп предложил по меньшей мере шесть инициатив по прекращению или ограничению боевых действий. По его словам, Зеленский согласился на каждую, в то время как Путин их отклонил или заблокировал.

Автор также критикует последние шаги Вашингтона, в частности, договоренность о российском дизеле, ослабление санкций и ограничение поддержки Украины. Он считает, что они упрощают России продолжение войны.

Согласие на встречу в Абу-Даби Хербст называет процедурным шагом. По его оценке, Москва не предложила уступок, свидетельствующих о готовности к устоявшемуся миру.

«Пока Белый дом довольствуется небольшими жестами вместо реальных уступок, Путин не изменит курс. Война не окончится. Она даже может обостриться», – считает Гербст.

Напомним, советник президента США Джаред Кушнер заявил, что Соединенные Штаты работали с Украиной и Россией над предложениями по переговорам в Абу-Даби , запланированных на следующую неделю.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к предстоящим трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России, которые должны состояться 10-11 ноября в Абу-Даби.

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