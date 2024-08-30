Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не переживает из-за предстоящего визита Владимира Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Нет, переживаний нет", — сказал Песков в ответ на вопросы журналистов на брифинге, есть ли у Кремля опасения по поводу предстоящей поездки Путина.

По его словам, у Кремля "прекрасный диалог с друзьями из Монголии". На вопрос о том, были ли переговоры с властями Монголии относительно ордера, который выдал МУС, Песков ответил: "Конечно, все аспекты визита тщательно готовились".

Отметим, что Монголия в 2000 году подписала Римский статут и ратифицировала его в 2003-м. Таким образом, страна является участником Международного уголовного суда и обязана выполнять его решения. Кроме того, в конце 2023 года монгольский судья впервые попал в МУС, а власти страны на фоне этого говорили о "росте и укреплении репутации страны на международной арене".

Поездка Путина в Монголию станет первым его визитом в страну, ратифицировавшую Римский статут. В то же время, как пишет издание Bloomberg, Монголия заверила Кремль, что не будет арестовывать Путина во время его визита.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин, на которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест в связи с незаконной депортацией украинских детей, во вторник, 3 сентября, отправится с официальным визитом в Монголию. Эта страна ратифицировала Римский статут, поэтому действующая власть обязана способствовать аресту хозяина Кремля.

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