Путин еще не принял окончательное решение по вторжению в Украину – Госдеп США

Путин еще не принял окончательное решение по вторжению в Украину – Госдеп США

Остается незначительная возможность разрешить ситуацию через дипломатические переговоры, сказал Прайс.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс со ссылкой на данные американской разведки заявил, что Россия еще не приняла окончательное решение начинать широкомасштабное наступление на Украину.

Об этом Прайс заявил на брифинге в понедельник, 14 февраля.

"Я хочу подчеркнуть еще раз, что официальные лица США не говорили официально: мы не заявляли, что президент Путин принял окончательное решение начинать широкомасштабное наступление на Украину. Поэтому мы и говорим, что остается незначительная возможность разрешить эту ситуацию через дипломатические переговоры", – сказал спикер Госдепа США.

В то же время он сообщил, что действия России свидетельствуют, что она планирует широкомасштабное вторжение в Украину, продолжая сосредоточивать военную технику и личный состав вблизи общих границ.

Прайс заверил, что США готовы вести диалог с Россией по безопасности в Европе сразу, как только РФ начнет деэскалацию. На вопрос журналистов о том, что означает "деэскалация" в понимании правительства США, чиновник объяснил, что, прежде всего, это касается отвода войск от украинских границ.

По словам спикера Госдепа, американская разведка заметила, что Россия завозит все больше ракетных комплексов и артиллерии в подразделения вблизи украинских границ. В частности, Россия поставила вооружение в боевые позиции, поэтому они готовы к оперативному развертыванию и применению в боевых действиях.

Прайс напомнил, что администрация США делится своими данными с союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной.

Напомним, Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине, поэтому нападение может произойти до 20 февраля.

В то же время у американских СМИ есть данные о том, что войска России могут войти на территорию Украины 15 февраля.

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