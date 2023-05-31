"Путин еще не проиграл войну": Дуда призвал не смеяться над российскими танками 60-х годов

Лидер Польши отметил – российский диктатор проиграет войну, когда его армию отбросят за пределы границ Украины 1991 года.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что войну в Украине президент РФ Владимир Путин еще не проиграл, пока его армия не отброшена к украинским границам 1991 года.

Об этом польский лидер рассказал в интервью, опубликованном его пресс-службой.

Дуда отметил, что не следует называть поражением Путина вступление Финляндии в НАТО.

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"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия присоединилась к НАТО (…). Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл войну. Надеюсь, он проиграет. А пока у нас есть ситуация, когда российский каток давит на Украину, ежедневно на фронте гибнут сотни людей, россиян – более 100 миллионов, украинцев – менее 40 миллионов. Уже одна эта разница показывает, у кого сдесь преимущество", – объяснил президент Польши.

Он добавил, что для россиян человеческая жизнь ничего не означает, а украинцев каждая жизнь – на вес золота. У РФ другая культура и она является ядерным государством с огромными запасами оружия.

"Что с того, что мы смеемся, что Россия выкатывает танки 1960-х годов? Каждый танк весит 50-60 тонн. Если он трогается – он раздавливает, независимо от того, современный ли он", – заметил Дуда.

Он подчеркнул – "Путин проиграет войну, когда российскую армию отбросят от международно признанных границ Украины".

"Тогда мы скажем, что они (россияне – ред.) ничего не получили в результате этой войны, что их план порабощения Украины провалился, их имперские амбиции наказаны, они потеряли сотни тысяч человек", – сказал польский лидер.

Однако сейчас война продолжается, в очередной раз отметил политик, и Россия все больше мобилизуется и переводит экономику в режим войны. Дуда подчеркнул – сегодня общая обязанность западного сообщества – это поддержка Украины.

Напомним, издание La Reppublica проинформировало, что США и некоторые страны Евросоюза стремятся добиться завершения войны в Украине до конца 2023 года, а некоторые – даже до осени. Причина такого желания – выборы американского президента, которые состоятся в 2024 году, и в которых, в частности, примет участие республиканец Дональд Трамп.

По мнению сенатора из США Линдси Грэма, Украина сможет вытеснить Россию до конца года. Политик также отметил, что план будущего контрнаступления ВСУ впечатляет, и россиян ждет "грубое пробуждение".

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