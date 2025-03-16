Путин еще не решил, как продолжать войну против Украины: Климкин сказал, какие у диктатора варианты

Кремлевский диктатор Владимир Путин, вероятно, еще не решил, как продолжать войну против Украины. Есть две стратегии.

Об этом рассказал украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью DW.

"Или это военные действия и в дальнейшем, он хочет пытаться развивать это военное давление, совмещать с невоенным. Или он в какой-то момент может переключиться на другую стратегию: оставить нас как определенный буфер, но таким, что только он будет иметь его понимание, начнет манипулировать, двигаясь к тому, чтобы постепенно, как удав, затягивать".. Это на самом деле и не кролик, как поняли в Москве", — отметил Климкин.

Но они не оставляют логики, говорит он, что Украина не должна существовать. Вопрос только в том, какую стратегию выберет Путин.

"Если ему будет важно выйти из международной изоляции, и американцы будут бросать ему кости посредством отмены или смягчения части санкций... А это важно для России", — завершил он.

Напомним, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу, как только в этом возникнет необходимость.

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