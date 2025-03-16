Путин еще не решил, как продолжать войну против Украины: Климкин сказал, какие у диктатора варианты

Россияне продолжают считать, что Украина не должна существовать.
Кремлевский диктатор Владимир Путин, вероятно, еще не решил, как продолжать войну против Украины. Есть две стратегии.
Об этом рассказал украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью DW.
"Или это военные действия и в дальнейшем, он хочет пытаться развивать это военное давление, совмещать с невоенным. Или он в какой-то момент может переключиться на другую стратегию: оставить нас как определенный буфер, но таким, что только он будет иметь его понимание, начнет манипулировать, двигаясь к тому, чтобы постепенно, как удав, затягивать".. Это на самом деле и не кролик, как поняли в Москве", — отметил Климкин.
Но они не оставляют логики, говорит он, что Украина не должна существовать. Вопрос только в том, какую стратегию выберет Путин.
"Если ему будет важно выйти из международной изоляции, и американцы будут бросать ему кости посредством отмены или смягчения части санкций... А это важно для России", — завершил он.
Напомним, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу, как только в этом возникнет необходимость.
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