Путин еще по-настоящему серьезно не требовал от Лукашенко вступить в войну – белорусский политолог

Белорусский политолог Артем Шрайбман считает, что президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин по-настоящему еще не требовал от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко участвовать в войне.

Об этом в Шрайбмане сказал в интервью Радио NV.

По его словам, "мы пока не в той точке, чтобы проверить — у кого больше ресурса: у Лукашенко не втянуться или у Путина его втянуть".

"Я не уверен, что это неизбежно. Думаю, что определенный ресурс лавирования Лукашенко должен. Просто важно понимать: мы пока не были в точке, когда Путин по-настоящему серьезно этого требовал. Мы не видели применения всего российского арсенала прессинга в Беларусь", – говорит Шрайбма.

Более того, отметил белорусский политолог, сейчас происходит обратный процесс: Москва ежемесячно вознаграждает Минск экономически "какими-то новыми подачками": "Газ, трехлетняя цена; нефть даже дешевле, чем была раньше; новые кредиты, рассрочка кредитов и тому подобное".

Напомним, Путин готовится мобилизовать еще до 500 тыс. россиян. Объявить об этом, по информации украинской разведки, Кремль вроде бы планирует 15 января. Сделает ли это лично Путин или кто-то другой, пока неизвестно.

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