"Путин – это агент ЦРУ": в ГУР потролили диктатора за то, что он делает с Россией

Россияне сейчас двигаются по сценарию, ведущему к краху их государства.

Президент России Владимир Путин как диктатор, тиран, проходя определенный пик мобилизации, восхищения, ведет к краху своего государства.

Такое мнение в эфире программы "Тема с Мосейчук" высказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Представитель украинской военной разведки ответил на вопрос Наталии Мосейчук, не считает ли он, что все, что делает Путин – это "обнуление" России.

"Если представить страшную и отвратительную вещь, что я был бы российским патриотом, то, конечно, вывод мог быть только один: Путин – это агент ЦРУ, ГУР, Ми-6 и работает, например, на Байдена. Но логика там нарушена, поэтому они думают, что речь идет о каких-то достижениях", – сказал Юсов.

Он убежден, что глава Кремля ведет к краху России.

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"Конечно, Путин, как диктатор, как тиран – в конце концов, это не уникальная история, – проходя определенный пик мобилизации, восторга, ведет к краху своего государства. И нации, которые не могут вовремя побороть в себе это, молча идут к этому краху", – отметил представитель ГУР.

Он добавил, что пока в целом россияне двигаются по этому сценарию.

Напомним, в своем анализе главный корреспондент CNN по глобальным вопросам Мэтью Ченс отметил, что последние два года жестокой войны против Украины скрутили и исказили Россию внутри. Эта страна еще больше погрузилась в изоляцию и тьму.

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